Вересень, 04 в 17:36

Російські окупанти другий день поспіль не пропускають в Енергодар гуманітарний вантаж.

Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

– Окупанти не пропустили в Енергодар організований нами гуманітарний вантаж. Він мав приїхати в місто ще вчора, але цього не сталося. Сьогоднішня повторна спроба таки довезти людям необхідні їм речі теж не мала результату. Росіяни просто розвернули автівки назад, – зазначив він.

За словами Орлова, відмову пропускати гуманітарні вантажі окупанти аргументують тим, що Енергодар нічого не потребує, а у місцевих жителів є все і навіть більше.

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У складі гуманітарного вантажу – памперси для дітей і лежачих дорослих, гігієнічні набори для багатодітних сімей та людей з інвалідністю, продукти харчування для соціально незахищених категорій сімей.

– Ми також зібрали велику кількість адресних посилок зі специфічними ліками, регулярний прийом яких є життєво необхідним для людей з певними захворюваннями, – додав Орлов.

Він також розповів, що в гуманітарному вантажі було 1000 кв. м спеціальної захисної тканини для тимчасового ремонту пошкоджених від обстрілів вікон.

Джерело: Дмитро Орлов

Фото: Дмитро Орлов