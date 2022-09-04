Вересень, 04 в 16:07

Організація Об’єднаних Націй здійснює більший тиск на Україну, ніж на Росію. Це можна побачити у ситуації з українським зерном.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю Голосу Америки.

– У нас найбільше запитань щодо її діяльності. Наразі ми бачимо, що вона практично прирівнює жертву та нападника. Яскравий приклад – це українське зерно. Замість того, щоб змусити Росію розблокувати українські порти та забезпечити безпечне проходження суден, ООН почала перемовини та змусила підписати угоду, – зазначив він.

Омбудсмену здається, що вони більше тиснуть на Україну, ніж на країну-агресора.

Зараз дивляться

– Можливо, вони теж шукають якісь додаткові механізми, але, коли я отримую інформацію щодо створення додаткової місії, щоб допомагати громадянам України, у мене це викликає лише скептичну посмішку, – додав Лубінець.

За його словами, українська сторона фіксує не тільки порушення прав громадян України, а й порушення умов діяльності міжнародних організацій, наприклад Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН. Зокрема, РФ взагалі не допускає Міжнародний комітет Червоного Хреста до полонених.

– Родичі мають знати, в яких умовах перебувають полонені, чи дають їм воду та медичне обслуговування. Не менше одного разу на місяць вони мають право на листування. Обов’язково, якщо розпочався судовий процес, має бути забезпечений доступ адвокатів. Також має повідомлятися, якщо військовослужбовців переводяться в інше місце, – зазначив Лубінець.

Він наголосив, що РФ не виконує жодну з цих норм та не допускає Міжнародний комітет Червоного Хреста. Водночас вони це фіксують, але зробити нічого не можуть.

ООН так само просто не допускають на тимчасово окуповану територію, попри те, що нею сформовано чотири різних місії в Україні.