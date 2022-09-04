Пупок розв’яжеться. Арестович прокоментував заяви РФ щодо взяття всієї Донеччини до 15 вересня

Вересень, 04 в 0:00

Радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE прокоментував заяву президента РФ Володимира Путіна щодо взяття до 15 вересня усієї Донецької області.

– Пупок розв’яжеться в принципі їх взяти (Бахмут, Краматорськ, Слов’янськ та інші міста, – Ред.), а до 15… 12 днів залишилося. Команди можна давати будь-які. Але я бачу по російським пабликам та за заявам військових кореспондентів, що вони вже почали виправдовувати те, що вони не візьмуть. Пишуть, що бояться НАТО, подивіться леопарди замиготіли на півдні (німецькі танки, – Ред.). Потрібно пояснювати чому не взяли, – каже радник.

Також він нагадує, що російські військові 80 діб брали Лисичанськ та Сєверодонецьк – два міста, а зараз вони мають взяти шість, щоб захопити всю Донецьку область, за 12 днів.

Арестович упевнений, що такі заяви пов’язані із прив’язкою до запланованого 14 вересня псевдореферендуму у Донецькій та Луганській областях.

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– Продовження прив’язки військових рішень до політичної кон’єктури далекої від реальності та тієї, яку неможливо реалізувати. Не візьмуть жодного міста більше, серйозного міста. Якщо не видавати смт за місто, – зазначив він.

Також радник повідомив, що відчувається посилення тиску по всій лінії фронту на сході.