РФ шукає способи тиску, оскільки зараз не готова до активних боїв на Півдні – Грабський
РФ не здатна у короткостроковій перспективі до інтенсивних бойових дій на Херсонському напрямку, тому шукає будь-які способи зменшення тиску на лінії фронту. Військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телемарафону розповів, навіщо Росія залякує Україну псевдореферендумами на тимчасово окупованих територіях.
За його словами, через постійні удари ЗСУ здатність росіян підвозити ресурси значно знизилася.
– За різними оцінками, забезпечення – максимум на 25% від потреби. Проте не можна сказати, що вже завтра у них закінчаться боєприпаси. Тому треба й далі нищити тилову систему забезпечення, залишаючи ворога без головних видів боєприпасів, пального і навіть харчування, – наголосив експерт.
До того ж, за його словами, ми не знаємо, які запаси були накопичені ворогом перед цим.
Тому Росія знову заговорила про “референдум” у окупованому Херсоні:
– Саме так росіяни намагаються зменшити тиск на лінію фронту. Вони розуміють, що у короткостроковій перспективі їхніх ресурсів недостатньо для ведення бойових дій такої інтенсивності. Тому їм конче потрібно знизити напруження у будь-який спосіб. І сюди можна віднести і шантаж на ЗАЕС, підтягування додаткових резервів, щоб створити ілюзію наступу на Запоріжжя, і навчання білоруських Збройних сил, – підсумував Грабський.