РФ шукає способи тиску, оскільки зараз не готова до активних боїв на Півдні – Грабський

Вересень, 04 в 15:57

РФ не здатна у короткостроковій перспективі до інтенсивних бойових дій на Херсонському напрямку, тому шукає будь-які способи зменшення тиску на лінії фронту. Військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телемарафону розповів, навіщо Росія залякує Україну псевдореферендумами на тимчасово окупованих територіях.

За його словами, через постійні удари ЗСУ здатність росіян підвозити ресурси значно знизилася.

– За різними оцінками, забезпечення – максимум на 25% від потреби. Проте не можна сказати, що вже завтра у них закінчаться боєприпаси. Тому треба й далі нищити тилову систему забезпечення, залишаючи ворога без головних видів боєприпасів, пального і навіть харчування, – наголосив експерт.

До того ж, за його словами, ми не знаємо, які запаси були накопичені ворогом перед цим.

Зараз дивляться

Тому Росія знову заговорила про “референдум” у окупованому Херсоні: