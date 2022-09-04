Росія готує нову порцію фейків про заражених в Україні птахів і кажанів

Вересень, 04 в 10:49

Росія знову спробує розігнати фейки про біологічні загрози з боку України.

Уже були бойові гуси, комарі-вбивці з лабораторій Пентагону та фейки про поширення холери в Одесі. Тепер сусіди готують нову порцію брехні.

5-9 вересня в Женеві відбудеться конференція, де країна-агресор хоче звинуватити Україну в розробці біологічної зброї та планах із поширення вірусів.

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За матеріалами, які мають у своєму розпорядженні Факти ICTV, Росія спробує активізувати версію про те, що Україна множить лабораторії та спільно з Пентагоном працює над спеціальним поширенням хвороб та вірусів, і вже продумала кілька головних тез, які не мають жодних підтверджень.

Перший “біотерористичний” проєкт, який хоче закинути Росія, називається UP-4. Він передбачає вивчення можливості поширення високопатогенного грипу А (H5N1) та хвороби Ньюкасла. Хоча вивчати такі загрози, аби запобігти – це є і завжди було завданням учених. Особливо Росію насторожує, що як мінімум два види птахів, яких ми вивчаємо, літають через її територію.

Наводить сусід і ще один “таємний” проєкт – Flu-Flyway, який передбачає вивчення економічних наслідків та неконтрольованого передання вірусу. Та знову ж таки: вивчення таких ризиків теж цілком входить у рамки наукових завдань для будь-яких вчених.

У ще одному проєкті P-781 в ролі переносників потенційних агентів “біологічної зброї”, як стверджує Росія, розглядаються кажани.

Найцікавіше те, що назви таких проєктів справді є, тобто вони існують, та їхня мета – суто наукова – вивчати, щоб запобігати. Це підтверджує колишній співробітник харківського Національного наукового центру Інституту експериментальної та клінічної ветеринарної медицини, який Росія також хоче втягнути у фейковий скандал, президент ГО Інститут єдиного здоров’я Антон Герілович.

– Мета цих проєктів – фактично зміцнення біологічної безпеки і захищеності системи охорони здоров’я населення та тварин від біологічних агентів, а не поширення і розробка якихось шкодочинних речей. Це просто нездорова фантазія наших колишніх колег. Подібні проєкти і ініціативи також реалізувалися в Росії за підтримки американців у 2000-х роках, і тому дуже прикро, що знайомі науковці мовчки або свідомо сприяють поширенню цих пліток. Це теж певна демонстрація якоїсь мовчазної згоди з цією агресивною лінією, – зазначає Антон Герілович.

Взагалі будь-яка цивілізована країна (і Україна не виняток) проводить моніторингові дослідження, і оскільки проблема високопатогенного грипу є транскордонною, міжнаціональною і глобальною, то моніторингові дослідження дійсно проводяться, однак із зовсім іншою метою, аніж вигадує Росія.

– Проводяться державною ветеринарною службою і науковцями. З єдиною метою – бути готовим до викликів для птахівництва, оскільки в Україні птахівництво є однією з провідних галузей у тваринництві. Тому такі дослідження проводяться в Україні, вони жодних загроз не несуть, зате є джерелом корисної інформації для наших ветеринарів стосовно ризиків для птахівництва, – наголошує експерт.

Росія у своїх вигадках намагається звинуватити Україну в дослідженні подвійного призначення. Однак науковець наголошує, що Україна з моменту проголошення незалежності жодним чином не здійснювала таких досліджень.

– Річ у тім, що коли ми говоримо про моніторинг, ми віруси досліджуємо здебільшого з використанням молекулярно-генетичних методів. Тобто ми вивчаємо геном. У геномі є відповідні докази того, що він має людське, свиняче чи пташине походження. І за цими ознаками вивчається наявність чи відсутність факту подолання міжвидового бар’єру. Але жодних гострих експериментів в Україні не проводиться. Тому це нісенітниця – вбачати ризик для людей як всередині країни, так і поза її межами, – каже біолог.

Ще один проєкт зовсім не присвячений зараженню кажанів чи інших видів тварин якимись біологічними агентами. Він присвячений дослідженню тварин, які мешкають у дикій природі з метою вивчення того, що вони переносять, оскільки потенційно можуть бути загрозою для людей.

– Ми на це не впливаємо, але повинні мати цю інформацію, щоб запобігти імовірним випадкам інфікування людей від цих диких тварин. Але росіяни, як завжди, все перекручують. Річ у тім, що всі ці проєкти проходять багатоступеневу експертизу, зокрема і в контексті біологічної безпеки, зокрема щодо застосування технології подвійного призначення. Ці дослідження справді фінансують західні партнери, та якраз у них є дуже жорстка нормативно-правова база стосовно взагалі будь-яких досліджень на тваринах, тому це повний непрофесіоналізм і нісенітниця стверджувати, що в рамках проєктів, які фінансують міжнародні партнери, взагалі хтось схвалив проведення якихось шкодочинних досліджень чи то для людей, чи для тварин, – каже Антон Герілович.

Насправді такі закиди країна-агресор наче з безвиході робить не вперше. Російські медіа повідомили, що українці хотіли “озброїти” комарів смертельними вірусами. І робили це в “біолабораторіях США”. Працював над цим проєктом, мовляв, Український науково-технологічний центр (УНТЦ).

МОЗ України одразу спростувало такі пропагандистські міфи і звернуло увагу, що формат документів, які оприлюднила Росія, загалом схожий на той, що використовує УНТЦ. Проте на них немає печаток чи офіційних підписів, як на інших документах установи.

Водночас у всіх наведених документах взагалі не йдеться про те, щоб заражати людей вірусами через укуси комарів. У документі Робочий план чітко прописано: Головна мета дослідження — використовувати вірус комарів у стратегіях контролю та протидії хворобам, що походять від комах, наприклад, Денге.

Тобто мета дослідження знову ж таки вивчати, щоб запобігати.