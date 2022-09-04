Вересень, 04 в 1:11

США не вірять, що президент Російської Федерації Володимир Путін планує зупинити війну в Україні.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді з нацбезпеки США Джон Кірбі у розмові з російськими журналістами.

– Це не війна зі США, це не війна з НАТО. Путін обрав розпочати війну з Україною та українцями. І, на жаль, нічого з того, що ми спостерігаємо сьогодні, не дозволяє нам вірити в те, що він готовий покласти край цій війні, вбивствам мирних українців, – сказав Кірбі.

Він також прокоментував слова російських посадовців, що постачання з боку країн Заходу озброєння для України лише затягує конфлікт.

Зараз дивляться

– Цей конфлікт затягує лише бажання Путіна продовжувати його, – сказав представник Білого дому.

За його словами, російський президент міг би закінчити війну вже сьогодні.

– Він (Володимир Путін, – Ред.) міг би закінчити війну сьогодні, якби погодився вивести свої війська та добровільно сісти з Зеленським за стіл переговорів, щоб обговорити завершення цього конфлікту, – сказав Джон Кірбі.

Він наголосив, що президент України Володимир Зеленський має сам вирішувати, чи готовий він та українська держава до переговорів, і Сполучені Штати мають це поважати.

– Очевидно, що останніми днями і Путін демонструє, що не зацікавлений у цьому. Але Путін міг би завтра закінчити цю війну, навіть без переговорів, якби просто вивів війська з України і визнав її суверенітет, – резюмував Джон Кірбі.

Крім того, представник Білого дому заявив, що у США бачать ознаки того, що Росія планує провести “референдуми” на тимчасово окупованих територіях вже цього місяця.