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Факти / Україна

Через Україну прокладуть інтернет-кабель, що з’єднає Азію та Європу – Мінцифри

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Через Україну прокладуть інтернет-кабель, що з’єднає Азію та Європу – Мінцифри
Фото: Pixabay

Vodafone Group має намір прокласти через Україну інтернет-кабель, який з’єднає Європу та Азію.

Про це повідомляє пресцентр Мінцифри.

У планах — прокладання підводного кабелю по дну у Чорному морі, відкриття нових дата-центрів та підсилення наявної мережі.

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Наголошується, що в Азії та на Близькому Сході проживає понад половина з 5,4 млрд інтернет-користувачів, а нові технології вимагають обміну значним обсягом даних.

У Мінцифри впевнені, що Україна стане цифровим хабом Європи.

– Продовжуємо віддалятися від російського сусіда-агресора на телеком-фронті. Щоб користуватися іноземними онлайн-сервісами можна було ще швидше й безпечніше, Мінцифри домовилося про співпрацю з міжнародною компанією Vodafone Group, – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що компанія Ілона Маска знизила ціни на супутниковий інтернет від Starlink у різних країнах, зокрема і в Україні.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації
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