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Факти / Україна

Чотири з шести представників МАГАТЕ завершили роботу на ЗАЕС та залишили станцію

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Чотири з шести представників МАГАТЕ завершили роботу на ЗАЕС та залишили станцію

Сьогодні, 5 вересня 2022 року, чотири із шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і залишили майданчик станції.

– Очікується, що два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі, – написали в Енергоатомі.

Нагадаємо, що у четвер, 1 вересня, місія МАГАТЕ відвідала з візитом Запорізьку АЕС у тимчасово окупованому російськими агресорами Енергодарі. Сьогодні радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Київ поки що не отримав інженерно-ядерного звіту від місії МАГАТЕ після її візиту на територію станції.

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Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що не розглядатиме контрольоване закриття Запорізької АЕС для запобігання витоку радіації, враховуючи, що з наближенням зими вона забезпечує енергією два регіони України.

Джерело: Енергоатом

Фото: Енергоатом

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