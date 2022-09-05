Вересень, 05 в 7:57

Станом на 5 вересня українські військові продовжують знищувати російських окупантів у Донецькій області. ЗСУ успішно відбили наступ ворога на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За даними Генштабу, на фронті тривають інтенсивні обстріли.

Карта бойових дій в Україні на 05.09.2022

Зараз дивляться

На Сіверському напрямку військо РФ здійснило обстріли цивільної та військової інфраструктури понад 10 населених пунктів. Найбільше постраждали Гасичівка, Янжулівка, Миколаївка, Михальчина Слобода Чернігівської області та Нововасилівка, Нова Гута, Середина-Буда, Бачівськ, Яструбине і Смолине Сумської області.

На Харківському напрямку армія РФ обстріляла райони населених пунктів Дементіївка, Нове, Одноробівка, Борщова, Соснівка, Уди, Руські Тишки, Питомник, Руська Лозова, Слобожанське, Момотове, Петрівка, Байрак, Гусарівка, Чепіль та Мосьпанове. Росіяни задіювали БПЛА для коригування вогню артилерії.

На Слов’янському напрямку обстрілів з боку окупантів зазнали населені пункти Краснопілля, Дібрівне, Вірнопілля та Богородичне. По населеному пункту Дмитрівка військо РФ завдало авіаудару.

На Краматорському напрямку російські військові обстріляли райони Піскунівки, Донецького, Кривої Луки, Сіверська та Спірного.

На Бахмутському напрямку армія РФ обстріляла райони населених пунктів Білогорівка, Веселе, Зайцеве, Кодема, Майорськ, Бахмутське, Соледар, Бахмут та Миколаївка. Крім того, завдала авіаційного удару біля Костянтинівки, Зеленопілля, Зайцевого, Кодеми та Соледара.

– Підрозділи наших військ успішно відбили наступ ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Кодема та Соледар на Бахмутському напрямку, а також в районах населених пунктів Первомайське, Водяне та Невельське на Авдіївському напрямку, – зазначили у Генштабі.

На Авдіївському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Авдіївка та Водяне.

На Новопавлівському напрямку військові РФ активних наступальних дій не проводили. Обстріляли райони населених пунктів Новомихайлівка, Парасковіївка, Керменчик та Времівка.

На Запорізькому напрямку армія РФ обстріляла райони Новополя та Новосілки.

На Південнобузькому напрямку окупанти ведуть оборонні дії, здійснили обстріли в районах населених пунктів Мирне, Степова Долина, Олександрівка, Таврійське, Партизанське, Ольгине, Киселівка, Кобзарці, Біла Криниця, Андріївка, Нововоскресенське, Миронівка, Любимівка, Петрівка.

Російських авіаційних ударів зазнали райони Березнегуватого, Безіменного, Великого Артакового, Сухого Ставка та Білої Криниці. Для коригування вогню вони задіяли БПЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 194-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.