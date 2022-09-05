Вересень, 05 в 13:55

У Києві 5 вересня спостерігається задимленість та погіршення якості повітря через пожежі в області.

За даними ДСНС, наразі триває ліквідація торф’яних пожеж поблизу села Соснівка Вишгородського району та села Перше Травня Броварського району.

Факти ICTV розповіли, що таке торф та чому горять торф’яники.

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Що таке торф

Торф — це горюча речовина, що виникає з органіки, що не повністю розклалася. Загалом в Україні налічується понад 1 500 покладів торфу з сумарним запасом в 1,3 млрд тонн.

Оскільки торф застосовується в сільському господарстві як добриво, в минулому болота на території області висушували, щоб відкрити доступ до торфовищ і налагодити видобуток.

Нині багато родовищ залишаються покинутими, і через людське втручання ці раніше осушені території стали пожежонебезпечними. Це пов’язано з тим, що низький рівень ґрунтових вод не дістає до покладів торфу, який легко займається.

Чому горять торф’яники

Пожежі торфовищ спричинені регулярними підпалами листя, сухої трави та необережним поводження з вогнем. На відміну від лісових або степових пожеж, погасити охоплені полум’ям торфовища набагато складніше, а шкода для здоров’я людини – більша.

Складність потягає у тому, що поклади торфу лежать під землею. А висока горючість і характер залягання перетворює горіння торфу у свого роду тління, ліквідувати яке можна тільки заливши торфовище водою.

Київська область багата на поклади торфу, тому горить регулярно. Щоб загасити пожежі, рятувальники заливають осередки водою і розкопують лопатами. Хоч площа може бути й невеликою, але чад йде у повітря.

Чим небезпечний дим торф’яних пожеж

Навіть невеликі осередки горіння в різних місцях здіймають в небо тонни твердих часточок продуктів згорання. Потім вони скупчуються над містами і селами у вигляді смогу.

Викиди тління торфовищ містять сірчану й нітратну кислоти, альдегіди, чорний вуглець і токсичні органічні сполуки. Іноді зустрічаються і речовини гомологічного ряду фенолу і ацетону. Такі сполуки нерідко є канцерогенними та мутагенними речовинами.

Детальніше про рівень забруднення повітря у Києві – читайте у матеріалі Фактів ICTV.