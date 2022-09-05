Вересень, 05 в 10:03

Депутатка Верховної Ради Мар’яна Безугла повідомила, що Міноборони поки не внесло до парламенту новий законопроєкт, який повинен регламентувати військовий облік для жінок.

Депутатка також зазначила, що Міністерство оборони може самостійно відтермінувати свій указ щодо прийняття на військовий облік деяких українок.

– Пропозиції у вигляді законопроєкту від Міністерство оборони України не надходили. Це був лист на тему, який не перетворити в законопроєкт. Наразі питання знято з порядку денного парламенту. Чому? Бо перелік, дати, виїзд за кордон — все регулюється на рівні Кабміну, не законами!, – написала депутатка на своїй сторінці у Facebook.

Безугла також закликала Міноборони відтермінувати свої укази, щоб жінки могли від 1 жовтня виїжджати за кордон.

Зараз дивляться

– Звісно, парламент завжди залишає за собою право і можливість внести законодавчі зміни, то ж ми прицільно спостерігаємо за ситуацією, діями виконавчої влади та напоготові відповідно до запитів громадян в межах, що регулюються на рівні законодавчих актів, – написала Безугла.

Джерело: Мар’яна Безугла

Фото: Міноборони України