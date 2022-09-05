Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

На Запоріжжі знищили склад бюлетенів псевдореферендуму та базу ФСБ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
ФСБ, россійські спецслужби
Фото: Depositphotos

Бійці спецназу ГУР МО провели спецоперацію у тимчасово окупованій Кам’янці-Дніпровській Василівського району Запорізької області, в ході якої було знищено та суттєво пошкоджено низку об’єктів, які російські військові використовували в якості місць базування.

– Знищено місце зберігання бюлетенів для проведення псевдореферендуму. При цьому, склад було підірвано вибухом зсередини приміщення. Всі наявні друковані матеріали – знищено, – йдеться у повідомленні ГУР.

В кількох приміщеннях тривають пожежі, які окупанти не можуть загасити протягом тривалого часу.

Крім того, знищено місце базування підрозділу російського ФСБ, який охороняв склад бюлетенів. Точна кількість вбитих та поранених – уточнюється. Вцілілих та поранених терміново евакуюють в напрямку окупованого Криму.

Зараз дивляться

Налякані окупанти ввели жорстку комендантську годину в місті з 7.00, а також запустили військові вертольоти над містом.

ГУР повідомляє, що в результаті проведення спецоперації цивільне населення не постраждало.

Читайте
На Запоріжжі партизан зі словами "Слава Україні" підірвав себе разом з окупантами - ЗМІ

Джерело: ГУР
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка