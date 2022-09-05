На Запоріжжі знищили склад бюлетенів псевдореферендуму та базу ФСБ

Вересень, 05 в 15:07

Бійці спецназу ГУР МО провели спецоперацію у тимчасово окупованій Кам’янці-Дніпровській Василівського району Запорізької області, в ході якої було знищено та суттєво пошкоджено низку об’єктів, які російські військові використовували в якості місць базування.

– Знищено місце зберігання бюлетенів для проведення псевдореферендуму. При цьому, склад було підірвано вибухом зсередини приміщення. Всі наявні друковані матеріали – знищено, – йдеться у повідомленні ГУР.

В кількох приміщеннях тривають пожежі, які окупанти не можуть загасити протягом тривалого часу.

Крім того, знищено місце базування підрозділу російського ФСБ, який охороняв склад бюлетенів. Точна кількість вбитих та поранених – уточнюється. Вцілілих та поранених терміново евакуюють в напрямку окупованого Криму.

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Налякані окупанти ввели жорстку комендантську годину в місті з 7.00, а також запустили військові вертольоти над містом.

ГУР повідомляє, що в результаті проведення спецоперації цивільне населення не постраждало.