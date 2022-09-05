Окупанти обстріляли Золочів на Харківщині, загинули двоє чоловіків – ОВА
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Російська артилерія вдень 5 вересня обстріляли Золочів Харківської області, повідомляє ОВА.
На жаль, є жертви серед цивільного населення – загинули двоє чоловіків 39 та 52 років.
Жителів Харкова та області просять перебувати в укриттях.
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Напередодні внаслідок обстрілів Харківської області у Золочівській громаді загинула 50-річна жінка, а в Ізюмському районі поранено трьох цивільних.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 194-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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