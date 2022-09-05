Вересень, 05 в 14:34

Російська артилерія вдень 5 вересня обстріляли Золочів Харківської області, повідомляє ОВА.

На жаль, є жертви серед цивільного населення – загинули двоє чоловіків 39 та 52 років.

Жителів Харкова та області просять перебувати в укриттях.

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Напередодні внаслідок обстрілів Харківської області у Золочівській громаді загинула 50-річна жінка, а в Ізюмському районі поранено трьох цивільних.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 194-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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