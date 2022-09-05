Подбайте про запаси води і павербанки: Подоляк звернувся до жителів окупованих територій

Вересень, 05 в 16:15

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк звернувся до жителів захоплених російськими військами територій з проханням облаштувати укриття, створити запаси води та зарядити павербанки.

– Просимо мешканців окупованих територій, включно з півостровом Крим, стежити за оголошеннями органів влади стосовно дотримання рекомендацій під час заходів з деокупації. Зокрема, вже зараз облаштувати укриття, запастися достатньою кількістю води й зарядити павербанки, – написав він у Twitter.

Тобто мешканці цих територій мають підготуватися до деокупації.

Просимо мешканців окупованих територій, включно з півостровом Крим, стежити за оголошеннями органів влади стосовно дотримання рекомендацій під час заходів з деокупації. Зокрема, вже зараз облаштувати укриття, запастися достатньою кількістю води й зарядити павербанки. Все буде ????????. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 5, 2022

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