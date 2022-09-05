Вересень, 05 в 12:52

Російські окупанти заборонили мешканцям Херсонщини перетинати річку Дніпро, оскільки хочуть використати їх як заручників, а також бояться проникнення українських військових і партизанів.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі телемарафону на каналі FreeДом, коментуючи відповідну інформацію від Генерального штабу ЗСУ.

Згідно з даними Генштабу, після того, як українські захисники здійснили інтенсивні обстріли скупчень ворога в Херсонській області, окупанти встановили там заборону на пересування місцевих жителів. Зокрема, мирним людям заборонено перетинати річку Дніпро як через мости, так і плавзасобами. А в разі порушення заборони окупанти погрожують відкривати вогонь на ураження.

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– З військової точки зору можна припустити, що вони намагаються взяти цивільне населення в заручники, щоб не випустити людей з міста. Зрозуміло, що поки люди знаходяться в місті, ми не застосовуватимемо важке озброєння, і штурм буде дуже сильно ускладнений. Другий момент – вони зачищають річку для того, щоб розуміти, хто куди переміщується. І особливо з лівого берега на правий. Я думаю, що вони бояться проникнення Сил спеціальних операцій ЗСУ або наших партизанів, які можуть розгорнути більш активну підривну діяльність в тилу російських військ, – наголосив Жданов.

Експерт зазначив, що в армії РФ дійсно падає моральний дух, є випадки самокаліцтва серед окупантів. Так, саме на Південнобузькому напрямку загарбники розробили методику риття неглибоких окопів, в які вони лягали на спину та піднімали ноги, щоб отримати легке поранення та потрапити в госпіталь.

Жданов уточнив, що на Півдні України путінським солдатам “особливо й бігти нікуди”, і вони це дуже добре розуміють. Тож на позиціях їх поки що утримують командири, погрожуючи фізичною силою та розправою.

– До речі, я не здивуюся, якщо вони поставлять загороджувальні загони у вигляді Росгвардії на лівому березі, щоб війська розуміли, що відступати їм нікуди. Методи ведення війни у російської армії дуже схожі з фашистськими, а, можливо, у деяких випадках навіть більш вигадливі, ніж колись застосовували фашисти, – зазначив Жданов.

Він додав, що поодинокі протести в путінських військах проти участі в бойових діях уже перетворилися на системні бунти. При цьому бойовики, примусово мобілізовані в терористичних формуваннях “Л/ДНР”, розуміють свою меншовартісність по відношенню до російських солдатів і шукають будь-якої нагоди, щоб відмовитися від участі в боях.