РФ вночі обстріляла Миколаїв ракетами С-300: Кім розповів про наслідки
Російські окупанти вночі 5 вересня знову завдали ракетного удару по Миколаєву.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, загарбники ракетами С-300 вдарили по підприємству.
– Біля 00:30, 5 вересня, місто Миколаїв було знову атаковано ракетами. За попередніми даними, типу С-300. Влучання були у промислове підприємство на околицях міста, – зазначив Кім.
Очільник ОВА додав, що жертв і постраждалих немає.
У Баштанському районі під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада. Внаслідок обстрілів за минулу добу у с. Березнегувате зайнялося покинуте складське приміщення. Постраждалих немає.
Також під ударами — території населених пунктів Любомирівка та Велике Артакове.
Крім того, вночі під ворожі обстріли потрапило село Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих і руйнувань немає.
Нагадаємо, що вночі вибухи чули у Запоріжжі. За попередньою інформацією, росіяни обстріляли селище у передмісті.
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Фото: Олександр Сєнкевич