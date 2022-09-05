Вересень, 05 в 10:44

Російські окупанти вночі 5 вересня знову завдали ракетного удару по Миколаєву.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, загарбники ракетами С-300 вдарили по підприємству.

– Біля 00:30, 5 вересня, місто Миколаїв було знову атаковано ракетами. За попередніми даними, типу С-300. Влучання були у промислове підприємство на околицях міста, – зазначив Кім.

Очільник ОВА додав, що жертв і постраждалих немає.

Зараз дивляться

У Баштанському районі під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада. Внаслідок обстрілів за минулу добу у с. Березнегувате зайнялося покинуте складське приміщення. Постраждалих немає.

Також під ударами — території населених пунктів Любомирівка та Велике Артакове.

Крім того, вночі під ворожі обстріли потрапило село Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих і руйнувань немає.

Нагадаємо, що вночі вибухи чули у Запоріжжі. За попередньою інформацією, росіяни обстріляли селище у передмісті.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 194-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Олександр Сєнкевич