В Україні засудили до 16 років в’язниці зрадника, який “зливав” РФ позиції Азова
Шевченківський районний суд Чернівців засудив до 16 років ув’язнення зрадника, котрий співпрацював із ворогом та передавав РФ дані про позиції корпусів батальйону Азов.
Як поінформували в пресцентрі Служби безпеки України, зловмисник є уродженцем Києва. До січня 2021 року він передавав своїм кураторам в РФ дані про розташування корпусів Азова.
Згодом зрадник залишив територію України та продовжив працювати на ворога дистанційно, перебуваючи в одній із країн Близького Сходу.
Після повномасштабного вторгнення військ РФ куратори повернули зрадника в Україну. Він отримав нове завдання: розвідати, де знаходяться резервуари із пальним та підрозділи українських військ на Буковині.
– За результатами одержаних даних ворог планував здійснити диверсії, у тому числі вибухи на об’єктах залізниці та логістичних складах, – наголосили в СБУ.
Проте співробітники спецслужби затримали зловмисника у Чернівцях, а його спільника – в Чернігові. Спецоперацію проводили контррозвідники та слідчі СБУ.
Суд виніс тюремні вироки обом чоловікам. Киянин за державну зраду та участь у терористичній організації отримав 16 років позбавлення волі, а його спільник – 10 років.
Раніше контррозвідка СБУ виявила та затримала жителя Сумщини, який у перші дні повномасштабного вторгнення допоміг важкій техніці РФ пройти до Київської області. Зрадник “провів” під Київ 128 одиниць техніки окупантів.