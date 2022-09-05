Вересень, 05 в 14:28

Шевченківський районний суд Чернівців засудив до 16 років ув’язнення зрадника, котрий співпрацював із ворогом та передавав РФ дані про позиції корпусів батальйону Азов.

Як поінформували в пресцентрі Служби безпеки України, зловмисник є уродженцем Києва. До січня 2021 року він передавав своїм кураторам в РФ дані про розташування корпусів Азова.

Згодом зрадник залишив територію України та продовжив працювати на ворога дистанційно, перебуваючи в одній із країн Близького Сходу.

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Після повномасштабного вторгнення військ РФ куратори повернули зрадника в Україну. Він отримав нове завдання: розвідати, де знаходяться резервуари із пальним та підрозділи українських військ на Буковині.

– За результатами одержаних даних ворог планував здійснити диверсії, у тому числі вибухи на об’єктах залізниці та логістичних складах, – наголосили в СБУ.

Проте співробітники спецслужби затримали зловмисника у Чернівцях, а його спільника – в Чернігові. Спецоперацію проводили контррозвідники та слідчі СБУ.

Суд виніс тюремні вироки обом чоловікам. Киянин за державну зраду та участь у терористичній організації отримав 16 років позбавлення волі, а його спільник – 10 років.

Раніше контррозвідка СБУ виявила та затримала жителя Сумщини, який у перші дні повномасштабного вторгнення допоміг важкій техніці РФ пройти до Київської області. Зрадник “провів” під Київ 128 одиниць техніки окупантів.