Вересень, 05 в 23:06

У понеділок, 5 вересня, Україна на кілька годин втратила можливість контролю за рівнем радіації на Запорізькій атомній станції після обстрілу російських агресорів.

Крім того, загарбники відключили Каховську ГЕС, що призвело до знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей.

Що відбувається на ЗАЕС і чим це загрожує Україні, а також деяким сусіднім країнам, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Ситуація на Запорізькій АЕС

У ніч на 5 вересня ABC News опублікувало інтерв’ю з президентом Володимиром Зеленським, який заявив, що Україна не розглядатиме варіант контрольованого закриття ЗАЕС задля запобігання будь-яким витокам радіації, з огляду на те, що з наближенням зими вона забезпечує енергією два регіони країни.

– Я знаю, що росіяни хотіли б, щоби реактори були відключені від української мережі та підключені до російської. Ні, ми не погодимося з цим, – наголосив глава держави.

Він констатував, що окупанти захопили українську атомну станцію із шістьома блоками, яку можна порівняти, за його словами, із шістьма Чорнобилями.

– Вона найбільша у Європі… Вони використовують ядерну зброю, це і є ядерна зброя, – резюмував президент.

Близько 10:00 Енергоатом з’ясував, що станція вже працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Працював лише шостий енергоблок, який подавав електроенергію в енергосистему України та забезпечував власні потреби АЕС.

Це пов’язано з тим, що 3 вересня, після чергового обстрілу, російські окупанти пошкодили лінію зв’язку Запорізької АЕС з енергосистемою України, внаслідок чого о 19:35 передостанній – п’ятий енергоблок ЗАЕС – було відключено від мережі.

Так, пропускної спроможності останньої резервної лінії було недостатньо для того, щоб забезпечувати одразу два працюючі енергоблоки.

Після обіду 5 вересня стало відомо, що російські окупанти ще однією серією обстрілів домоглися відключення останньої лінії, що з’єднує ЗАЕС з Україною.

Така ситуація склалася вдруге за останні два тижні.

Так, 25 серпня п’ятий та шостий енергоблоки Запорізької АЕС відключалися від мережі через відключення єдиної цілої високовольтної лінії.

Проте того разу їх вдалося повернути до мережі вже наступного дня.

Головне управління розвідки Міноборони, зі свого боку, зауважило, що останніми днями відзначається тенденція виїзду мешканців Енергодара з міста через ситуацію на ЗАЕС.

– Збільшенню потоку біженців з Енергодара передувало збільшення кількості працівників ЗАЕС, які бажають звільнитися. З кожним днем ​​кількість їхніх заяв зростає, бо саме співробітники ЗАЕС найбільше знають про реальну ситуацію на станції, і відповідно, діляться нею з іншими містянами, – йдеться у заяві розвідки.

Відомство зазначило, що зоною інформаційної темряви залишається кризовий центр ЗАЕС, до якого окупанти досі не допустили представників МАГАТЕ.

Розвідка вважає, що це означає, що їм є що та кого там приховувати.

Там зазначили, що слід очікувати на збільшення біженців із міста, зокрема фахівців ЗАЕС, які вважають подальше перебування російських окупантів на станції украй небезпечним.

Реакція України

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні зауважив, що вважає той факт, що Росія робить це саме зараз, напередодні висновків МАГАТЕ, дуже промовистим.

– Обстріл території ЗАЕС означає, що державі-терористу байдуже, що скаже МАГАТЕ, її не хвилює, що вирішить міжнародне співтовариство. Росія зацікавлена ​​лише у тому, щоб ситуація залишалася якомога гіршою якомога довше. Це можна виправити лише посиленням санкцій, лише офіційним визнанням Росії державою-терористом – на всіх рівнях, – резюмував глава держави.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи під час спілкування з журналістами в Брюсселі те, що відбувається на Запорізькій атомній станції, заявив, що після відключення від мережі енергоблоку, який живив власні потреби Запорізької АЕС, станція має перейти на роботу в режимі дизель-генераторів. Це має допомогти охолоджувати ядерне паливо у реакторі.

– У мене немає інформації, чи допускають росіяни наші ремонтні бригади до відновлення цієї лінії, яка живить енергоблоки. Тобто, в принципі, ми розуміємо, що РФ вкотре вдалася до ядерного шантажу, паралельно шантажуючи Європу повним відключенням газу до зняття санкцій. Ми розуміємо, що у них агонія, істерія, і вони роблять ці речі навмисне, шантажуючи цивілізований світ, – наголосив прем’єр.

Водночас міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що, за його даними, будь-які ремонтні роботи ліній на ЗАЕС поки що неможливі, адже навколо станції точаться бойові дії.

– Світ знову на межі атомної катастрофи. Деокупація ЗАЕС та створення демілітаризованої зони навколо неї – єдиний шлях забезпечити ядерну безпеку, – вважає Герман Галущенко.

Український глава МЗС Дмитро Кулеба додав, що на його думку, Україна може допомогти Європейському Союзу пом’якшити енергетичну кризу за допомогою Запорізької АЕС, і саме тому росіяни намагаються захопити цю станцію.

– Україна та ЄС в одному човні: ми повинні залишатися єдиними та перемогти Путіна, перш ніж він принесе нам ще більше проблем, – сказав міністр.

Реакція світу

Французький президент Еммануель Макрон наголосив, що єдиний спосіб відновити безпеку на Запорізькій АЕС – це виведення російських військ, які незаконно окупували цю станцію.

А високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель закликав Росію припинити ядерний шантаж на ЗАЕС, і підкреслив, що її поведінка “викликає занепокоєння”.

– Це – гра з вогнем та ще один приклад поведінки Росії, яка не поважає міжнародне право та порушує основні принципи ядерної безпеки, – констатував Боррель.

Він переконаний, що ЗАЕС необхідно демілітаризувати шляхом виведення звідти російських окупаційних військ.

Який рівень радіації на ЗАЕС

В Енергоатомі наголосили, що повідомлення деяких телеграм-каналів про нібито втрату Україною контролю рівня радіації на Запорізькій АЕС не відповідає дійсності.

Там пояснили, що дані вимірів радіаційного фону, ймовірно, не надходили до Центру прогнозування наслідків радіаційних аварій Укргідрометцентру якийсь час вранці через збій інтернет-зв’язку.

Пізніше Укргідрометцентр поновив прогноз переміщення радіації у разі аварії на Запорізькій АЕС. Так, вчені стверджують, що через повітряні маси постраждали б Запорізька та Херсонська області, а також Кримський півострів.

За крок від радіаційної катастрофи: що відбувається на ЗАЕС, рівень радіації і куди піде хмара у разі аварії / 2 фотографии

Далі протягом 15 годин після аварії радіоактивна хмара пролетіла б над Туреччиною, Грецією, Болгарією, Молдовою та Румунією.

Національна гідрометеорологічна служба запевняє, що на даний момент (у період з 4 по 5 вересня 2022 року) ситуація в зоні спостереження за Запорізькою АЕС продовжує залишатися стабільною.

Фото: Енергоатом