Вересень, 05 в 9:12

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЗСУ знищили вже 49,8 тис. окупантів.

Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували ще 300 російських загарбників.

Також за добу РФ втратила 29 бойових броньованих машин, 10 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також одну одиницю спеціальної техніки.

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В окупантів стало менше на 19 танків, 10 артилерійських систем, три безпілотники оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети.

Орієнтовні втрати РФ на 5 вересня 2022

особового складу – близько 49 800 (+300);

танків ‒ 2 068 (+19);

бойових броньованих машин ‒ 4 459 (+29);

артилерійських систем – 1 157 (+10);

реактивних систем залпового вогню – 294;

засобів протиповітряної оборони – 156;

літаків – 236;

гелікоптерів – 206;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 867 (+3);

крилатих ракет – 205 (+2);

кораблів (катерів) – 15;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 286 (+10);

спеціальної техніки – 107 (+1).

Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 194-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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