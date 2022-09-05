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Факти / Україна

ЗСУ уразили понтонну переправу і знищили два склади з боєприпасами окупантів – ОК Південь

Валентина Чорна, редакторка стрічки
ЗСУ уразили понтонну переправу і знищили два склади з боєприпасами окупантів – ОК Південь
Фото: Генштаб ЗСУ

На Херсонщині українські захисники ліквідували 28 російських загарбників, дві ворожі гаубиці та два склади боєприпасів.

Про це повідомило оперативне командування Південь.

– Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневі завдання виконувалися по понтонній переправі в районі Каховського мосту, по логістичних та управлінських об’єктах окупаційних військ. Підтверджені втрати ворога складають 28 рашистів, 2 гаубиці 152-го калібру Мста-Б і Мста-С, 3 одиниці авто-бронетехніки та 2 склади боєприпасів у Херсонському районі, – йдеться у повідомленні.

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За даними командування, обстановка в операційній зоні півдня України напружена й динамічна.

Противник веде оборонні бої, здійснює обстріли населених пунктів як уздовж лінії зіткнення, так і в тилових районах.

Для коригування вогню загарбники активізують повітряну розвідку. Зокрема, у районі Високопілля двічі за ніч були виявлені та знищені два безпілотні літальні апарати типу Орлан-10.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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