Вересень, 05 в 8:42

Українські захисники завдали вогневого удару по районах скупчення російських військових поблизу тимчасово окупованого Куп’янська та Семенівки Харківської області.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

– У результаті ефективного вогневого ураження по районах скупчення противника поблизу населених пунктів Семенівка та Куп’янськ Харківської області, російські окупанти зазнали втрат, – зазначили у Генштабі.

За їхніми даними, знищено один із польових складів з боєприпасами, живу силу противника, а також військову техніку. Втрати уточнюються.

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Крім того, на Харківському напрямку зазнали ударів Дементіївка, Нове, Одноробівка, Борщова, Соснівка, Уди, Руські Тишки, Питомник, Руська Лозова, Слобожанське, Момотове, Петрівка, Байрак, Гусарівка, Чепіль та Мосьпанове. А на Ізюмському напрямку – Дібровне, Вірнопілля. По Дмитрівці окупанти завдали авіаудару.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 194-ту добу.

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