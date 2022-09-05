Вересень, 05 в 7:28

Українські захисники успішно відбили наступ противника на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

– Сили оборони продовжують ведення оборонної операції, утримують визначені рубежі та не допускають просування противника по території України, – зазначили у Генштабі.

Підрозділи українських військ відбили наступ ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Кодема та Соледар на Бахмутському напрямку, а також в районах населених пунктів Первомайське, Водяне та Невельське на Авдіївському напрямку.

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Крім того, угруповання Повітряних сил ЗСУ продовжує відбивати ракетно-авіаційні удари та повітряні напади противника, ефективно здійснює прикриття критичних об’єктів України.

Також за попередню добу російські окупанти завдали 25 ракетних та понад 22 авіаційних удари по військових та цивільних об’єктах на території України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 194-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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