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Факти / Україна

ЗСУ знищили склад ворожих боєприпасів та понтонну переправу – ОК Південь

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
ЗСУ знищили склад ворожих боєприпасів та понтонну переправу – ОК Південь
Фото: Генштаб ЗСУ

Наша авіація нанесла двадцять один удар по позиціях ворога, опорних та командних пунктах, районах зосередження сил та засобів, а також по транспортно-логістичних об’єктах, як повідомили у ОК Південь.

Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконувати вогневі завдання в інтенсивній кількості. Переправи через Дніпро і Інгулець перебувають під щільним вогневим контролем.

За результатами бойового дня втрати ворожого війська такі: 104 рашисти, 6 танків, 26 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки, 9 гаубиць Мста-С і Мста-Б, а також безпілотний розвідник Елерон-10.

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Знищено склад ворожих боєприпасів у районі Томиної Балки, понтонну переправу поблизу села Львове, уражено пункт управління 35 армії в Каховському районі та два контрольно-спостережні пункти батальйонних тактичних груп 247 десантно-штурмового полку і 126 окремої бригади берегової оборони в Миколаївському та Бериславському районах, відповідно.

Корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі без зміни тактики дій, складу та завдань продовжує погрожувати нанесенням ракетного удару з двох надводних ракетоносіїв, сумарний залп з яких становить 16 ракет типу Калібр.

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ДжерелоОК Південь

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