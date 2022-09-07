Цей Дніпро вже повний трупів: окупант розповів дружині про втрати на Херсонщині та удари ЗСУ

Вересень, 06 в 22:41

Військовий РФ у черговій перехопленій ГУР Міноборони розмові розповідає дружині про втрати на Херсонському напрямку та про удари ЗСУ.

– Наш винищувач полетів, не повернувся. Напевне, збили його. Два прильоти було по наведенню на мій телефон. Понтоном перевозили 12 машин, так всіх розкидало. Цей Дніпро вже повний трупів, – говорить загарбник.

Також повідомив, що їхня логістика на Херсонському напрямку в поганому стані.

– Всі мости розбиті, ми тут у повній халепі. Хлопці поромами переправляються, – розповів російський військовий.

Крім того, окупант розповідає, як їх розбили українські військові.

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