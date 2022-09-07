Цей Дніпро вже повний трупів: окупант розповів дружині про втрати на Херсонщині та удари ЗСУ
Військовий РФ у черговій перехопленій ГУР Міноборони розмові розповідає дружині про втрати на Херсонському напрямку та про удари ЗСУ.
– Наш винищувач полетів, не повернувся. Напевне, збили його. Два прильоти було по наведенню на мій телефон. Понтоном перевозили 12 машин, так всіх розкидало. Цей Дніпро вже повний трупів, – говорить загарбник.
Також повідомив, що їхня логістика на Херсонському напрямку в поганому стані.
– Всі мости розбиті, ми тут у повній халепі. Хлопці поромами переправляються, – розповів російський військовий.
Крім того, окупант розповідає, як їх розбили українські військові.
– У нас вже тут “300-ті” є. Обійшли нас, поряд з нами ще пацани стояли, з Білогірська, зі 165-ї бригади. Осколками за***рило третій раз, за**ись у нас… Під танк лягли, у танк все влучило. У пацанів там окопи, нічого не було, їх там за***ило в руки, ноги, комусь у спину, – каже ворог.