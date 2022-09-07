Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Цей Дніпро вже повний трупів: окупант розповів дружині про втрати на Херсонщині та удари ЗСУ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
російські окупанти

Військовий РФ у черговій перехопленій ГУР Міноборони розмові розповідає дружині про втрати на Херсонському напрямку та про удари ЗСУ.

 – Наш винищувач полетів, не повернувся. Напевне, збили його. Два прильоти було по наведенню на мій телефон. Понтоном перевозили 12 машин, так всіх розкидало. Цей Дніпро вже повний трупів, – говорить загарбник.

Також повідомив, що їхня логістика на Херсонському напрямку в поганому стані.

– Всі мости розбиті, ми тут у повній халепі. Хлопці поромами переправляються, – розповів російський військовий.

Крім того, окупант розповідає, як їх розбили українські військові.

Зараз дивляться

– У нас вже тут “300-ті” є. Обійшли нас, поряд з нами ще пацани стояли, з Білогірська, зі 165-ї бригади. Осколками за***рило третій раз, за**ись у нас… Під танк лягли, у танк все влучило. У пацанів там окопи, нічого не було, їх там за***ило в руки, ноги, комусь у спину, – каже ворог.

Читайте
Викрадають та катують містян: в Енергодарі окупанти посилили фільтраційні заходи

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка