Карта бойових дій на 06.09.2022 – ситуація на фронті

Вересень, 06 в 15:12

Упродовж доби українські захисники успішно відбили спроби наступу ворога в районах Соледара, Зайцевого, Спартака та шахти Бутівка.

Карта бойових дій в Україні на 06.09.2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

По військовій та цивільній інфраструктурі із усього наявного озброєння упродовж доби ворог гатив:

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на Сіверському напрямку (у районах населених пунктів Хрінівка Чернігівської області та Нова Гута, Сопич, Миропілля Сумської області);

(у районах населених пунктів Хрінівка Чернігівської області та Нова Гута, Сопич, Миропілля Сумської області); на Харківському напрямку (у районах населених пунктів Уди, Соснівка, Світличне, Золочів, Прудянка, Великі Проходи, Нове, Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Костянтинівка, Пришиб, Гусарівка та Чепіль);

(у районах населених пунктів Уди, Соснівка, Світличне, Золочів, Прудянка, Великі Проходи, Нове, Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Костянтинівка, Пришиб, Гусарівка та Чепіль); на Слов’янському напрямку (поблизу Вірнопілля, Бражківки, Рідного, Долини, Краснопілля, Дмитрівки, Богородичного, Донецького й Слов’янська);

(поблизу Вірнопілля, Бражківки, Рідного, Долини, Краснопілля, Дмитрівки, Богородичного, Донецького й Слов’янська); на Краматорському напрямку (у районах населених пунктів Крива Лука, Сіверськ, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Спірне);

(у районах населених пунктів Крива Лука, Сіверськ, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Спірне); на Бахмутському напрямку (біля Роздолівки, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Григорівки, Веселої Долини, Одрадівки, Зайцевого, Нью-Йорка, Юр’ївки, Опитного, Веселого та Майорська);

(біля Роздолівки, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Григорівки, Веселої Долини, Одрадівки, Зайцевого, Нью-Йорка, Юр’ївки, Опитного, Веселого та Майорська); на Авдіївському напрямку (у районах Авдіївки, Опитного, Першотравневого й Мар’їнки);

(у районах Авдіївки, Опитного, Першотравневого й Мар’їнки); на Новопавлівському напрямку (у районах населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Шахтарське, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар, Павлівка, Костянтинівка);

(у районах населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Шахтарське, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар, Павлівка, Костянтинівка); на Запорізькому напрямку (біля Зеленого Поля, Времівки, Ольгівського, Полтавки, Залізничного, Червоного, Гуляйпільського, Дорожнянки, Новоданилівки та Білогір’я);

(біля Зеленого Поля, Времівки, Ольгівського, Полтавки, Залізничного, Червоного, Гуляйпільського, Дорожнянки, Новоданилівки та Білогір’я); на Південнобузькому напрямку (у районах Миколаєва, Новогригорівки, Яковлівки, Партизанського, Квітневого, Киселівки, Шевченкового, Тернових Подів, Правдиного, Любомирівки, Степової Долини, Таврійського, Мирного, Степового, Новоолександрівки, Першотравневого, Кобзарців, Петрівки, Зарічного, Іванівки, Токаревого, Ольгиного та Широкого).

Авіаційних ударів російські війська завдали по районах населених пунктів:

Байрак та Асіївка Харківської області;

Пришиб, Времівка, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Новопіль Донецької області;

Полтавка й Ольгівське Запорізької області,

Біла Криниця, Білогірка й Костромка Херсонської області;

Велике Артакове, Тернівка й Любомирівка Миколаївської області.

Сили оборони тим часом утримують визначені рубежі та не дають ворогові просунутися вглиб території України.

Втрати РФ на 6 вересня 2022

особового складу – близько 50150 (+350),

танків ‒ 2 077 (+9),

бойових броньованих машин ‒ 4 484 (+25),

артилерійських систем – 1 179 (+22),

реактивних систем залпового вогню – 296 (+2),

засобів протиповітряної оборони – 156,

літаків – 236,

гелікоптерів – 207 (+1),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 876 (+9),

крилатих ракет – 209 (+4),

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 305 (+19),

спеціальної техніки – 109 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 195-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.