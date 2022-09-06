Новим головою Фонду держмайна України може стати нардеп Умєров

Вересень, 06 в 19:10

Новим головою Фонду державного майна України може стати народний депутат з фракції Голос Рустем Умєров.

– Новим головою Фонду державного майна України стане Рустем Умєров – народний депутат Голосу та член української делегації на переговорах з Росією. Звичайно, Голос буде підтримувати це рішення, – повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, голосування у парламенті за відповідне рішення відбудеться дуже скоро.

Нагадаємо. що Верховна Рада 17 лютого 2022 року звільнила Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду держмайна України. Після цього фонд не мав повноцінного очільника.

Зараз дивляться

А 26 липня виконувачка обов’язків голови Фонду державного майна Ольга Батова подала у відставку.

Джерело: Ярослав Железняк

Фото: Рустем Умєров