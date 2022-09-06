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Факти / Україна

Новим головою Фонду держмайна України може стати нардеп Умєров

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Новим головою Фонду держмайна України може стати нардеп Умєров

Новим головою Фонду державного майна України може стати народний депутат з фракції Голос Рустем Умєров.

– Новим головою Фонду державного майна України стане Рустем Умєров – народний депутат Голосу та член української делегації на переговорах з Росією. Звичайно, Голос буде підтримувати це рішення, – повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, голосування у парламенті за відповідне рішення відбудеться дуже скоро.

Нагадаємо. що Верховна Рада 17 лютого 2022 року звільнила Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду держмайна України. Після цього фонд не мав повноцінного очільника.

Зараз дивляться

А 26 липня виконувачка обов’язків голови Фонду державного майна Ольга Батова подала у відставку.

Джерело: Ярослав Железняк

Фото: Рустем Умєров

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