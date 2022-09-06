Росія може залучити до війни в Україні армію КНДР – Годжес

Вересень, 06 в 19:52

Екскомандувач сухопутних військ США в Європі, генерал Бен Годжес зауважив, що на фоні великих втрат в Україні Росія може залучити до участі у війні армію КНДР.

Про це він сказав, коментуючи спроби кремлівського режиму домогтися хоч якоїсь допомоги від країн-ізгоїв на кшталт Північної Кореї та Ірану.

– Щодо північнокорейських солдатів, які можуть воювати за Росію, я все ж таки стежив би за цими новинами. СРСР довгий час використовував у своїх цілях працю північнокорейських робітників. Північнокорейські солдати точно обійдуться Росії дешевше, ніж підрозділи Вагнера чи Ліги (неофіційні російські ПВК), і це сильний економічний аргумент для РФ, — заявив Годжес.

На його думку, використання армії КНДР у війні проти України “цілком реальне”, проте, як саме така операція може бути реалізована, йому “уявити важко”.

Зараз дивляться

– У військовій науці є поняття горизонтальної ескалації конфлікту, і, дійсно, Північна Корея має від 50 до 100 тис. навчених солдатів, які можуть бути якимось чином використані Росією у війні з Україною. Тут, я думаю, вже сьогодні треба говорити з Південною Кореєю про її можливості посилити тиск на Північну Корею, — додав він.

Джерело: НВ