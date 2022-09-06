Жорстка політика щодо РФ продовжиться: Кулеба про обрання прем’єр-міністеркої Британії Ліз Трасс

Вересень, 06 в 20:44

Обрання прем’єр-міністеркою Британії Ліз Трасс хороший сигнал для України, адже це означає, що жорстка політика Великої Британії щодо РФ буде продовжена.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Це (обрання прем’єр-міністеркою Британії Ліз Трасс, – Ред.) означає продовження політики Бориса Джонсона, тому що Ліз Трасс, як міністерка Британії, була вірним союзником Джонсона і в українському питанні займала жорстку, проєвропейську позицію. Це означає продовження політики жорсткої і всеосяжної підтримки нашої держави у протистоянні російській агресії, – сказав він.

Також він зазначив, що Ліз Трасс приємна у спілкуванні людина, але має жорсткість в ухваленні рішень і в їх імплементації.

Зараз дивляться

– Вона справді жорстка під час прийняття рішень та в їхній імплементації. У цьому плані вона є взірцем високої організації та ефективності. Варто їй ухвалити якесь рішення, навіть якщо воно є надзвичайно жорстким, вона забезпечить його виконання, – пояснив він.

Крім того, очільник МЗС заявив, що незабаром відбудеться телефонна розмова Ліз Трасс та президента України Володимира Зеленського, а також візит нової міністерки до Києва.

Нагадаємо, що сьогодні, 6 вересня, нова прем’єр-міністерка Британії Ліз Трасс розподілить крісла у своєму уряді.