Карта бойових дій на 07.09.2022 – ситуація на фронті

Вересень, 07 в 13:29

Українські захисники на 196-ту добу повномасштабної війни успішно відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Григорівка, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Опитне.

Карта бойових дій в Україні на 07.09.2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії росіяни впродовж доби гатили по військовій та цивільній інфраструктурі:

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на Сіверському напрямку (у районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Волфине, Запсілля, Манухівка й Стукалівка Сумської області);

(у районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Волфине, Запсілля, Манухівка й Стукалівка Сумської області); на Харківському напрямку (біля Прудянки, Чорноглазівки, Миронівки, Великих Проходів, Руської та Черкаської Лозової, Руських та Черкаських Тишків);

(біля Прудянки, Чорноглазівки, Миронівки, Великих Проходів, Руської та Черкаської Лозової, Руських та Черкаських Тишків); на Слов’янському напрямку (поблизу Слов’янська, Великої Комишувахи, Долини, Краснопілля, Дмитрівки та Довгенького);

(поблизу Слов’янська, Великої Комишувахи, Долини, Краснопілля, Дмитрівки та Довгенького); на Краматорському напрямку (у районах Тетянівки, Кривої Луки, Спірного, Веселого та Григорівки);

(у районах Тетянівки, Кривої Луки, Спірного, Веселого та Григорівки); на Бахмутському напрямку (у районах населених пунктів Бахмутське, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ та Яковлівка);

(у районах населених пунктів Бахмутське, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ та Яковлівка); на Авдіївському напрямку (у районах Авдіївки, Опитного, Водяного, Тоненького та Першотравневого);

(у районах Авдіївки, Опитного, Водяного, Тоненького та Першотравневого); на Новопавлівському напрямку (у районах Мар’їнки, Красногорівки, Новомихайлівки, Вугледара, Солодкого, Шевченко, Золотої Ниви, Павлівки та Времівки);

(у районах Мар’їнки, Красногорівки, Новомихайлівки, Вугледара, Солодкого, Шевченко, Золотої Ниви, Павлівки та Времівки); на Запорізькому напрямку (біля Новоандріївки, Малих Щербаків, Малої Токмачки, Щербаків, Білогір’я, Новополя, Вільного Поля та Шевченко);

(біля Новоандріївки, Малих Щербаків, Малої Токмачки, Щербаків, Білогір’я, Новополя, Вільного Поля та Шевченко); на Південнобузькому напрямку (уздовж усієї лінії зіткнення).

Авіація Сил оборони для підтримки дій наземних угруповань протягом минулої доби завдала ураження по майже 40 опорних пунктах та місцях скупчення живої сили й техніки РФ.

Втрати РФ на 7 вересня 2022

особового складу ‒ близько 50 610 (+460),

танків ‒ 2 097 (+20),

бойових броньованих машин ‒ 4 520 (+36),

артилерійських систем – 1 194 (+15),

реактивних систем залпового вогню – 300 (+4),

засобів протиповітряної оборони ‒ 156,

літаків – 237 (+1),

гелікоптерів – 208 (+1),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 880 (+4),

крилатих ракет ‒ 214 (+5),

кораблів (катерів) ‒ 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 320 (+15),

спеціальної техніки ‒ 109.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 196-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.