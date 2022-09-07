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Факти / Україна

Карта бойових дій на 07.09.2022 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники на 196-ту добу повномасштабної війни успішно відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Григорівка, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Опитне.

Карта бойових дій в Україні на 07.09.2022

Карта бойових дій України 6 серпня 2022

ISW

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії росіяни впродовж доби гатили по військовій та цивільній інфраструктурі:

Зараз дивляться
  • на Сіверському напрямку (у районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Волфине, Запсілля, Манухівка й Стукалівка Сумської області);
  • на Харківському напрямку (біля Прудянки, Чорноглазівки, Миронівки, Великих Проходів, Руської та Черкаської Лозової, Руських та Черкаських Тишків);
  • на Слов’янському напрямку (поблизу Слов’янська, Великої Комишувахи, Долини, Краснопілля, Дмитрівки та Довгенького);
  • на Краматорському напрямку (у районах Тетянівки, Кривої Луки, Спірного, Веселого та Григорівки);
  • на Бахмутському напрямку (у районах населених пунктів Бахмутське, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ та Яковлівка);
  • на Авдіївському напрямку (у районах Авдіївки, Опитного, Водяного, Тоненького та Першотравневого);
  • на Новопавлівському напрямку (у районах Мар’їнки, Красногорівки, Новомихайлівки, Вугледара, Солодкого, Шевченко, Золотої Ниви, Павлівки та Времівки);
  • на Запорізькому напрямку (біля Новоандріївки, Малих Щербаків, Малої Токмачки, Щербаків, Білогір’я, Новополя, Вільного Поля та Шевченко);
  • на Південнобузькому напрямку (уздовж усієї лінії зіткнення).

Авіація Сил оборони для підтримки дій наземних угруповань протягом минулої доби завдала ураження по майже 40 опорних пунктах та місцях скупчення живої сили й техніки РФ.

Втрати РФ на 7 вересня 2022

  • особового складу ‒ близько 50 610 (+460),
  • танків ‒ 2 097 (+20),
  • бойових броньованих машин ‒ 4 520 (+36),
  • артилерійських систем – 1 194 (+15),
  • реактивних систем залпового вогню – 300 (+4),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 156,
  • літаків – 237 (+1),
  • гелікоптерів – 208 (+1),
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 880 (+4),
  • крилатих ракет ‒ 214 (+5),
  • кораблів (катерів) ‒ 15,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 320 (+15),
  • спеціальної техніки ‒ 109.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 196-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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