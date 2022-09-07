Карта бойових дій на 07.09.2022 – ситуація на фронті
Українські захисники на 196-ту добу повномасштабної війни успішно відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Григорівка, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Опитне.
Карта бойових дій в Україні на 07.09.2022
На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.
Із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії росіяни впродовж доби гатили по військовій та цивільній інфраструктурі:
- на Сіверському напрямку (у районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Волфине, Запсілля, Манухівка й Стукалівка Сумської області);
- на Харківському напрямку (біля Прудянки, Чорноглазівки, Миронівки, Великих Проходів, Руської та Черкаської Лозової, Руських та Черкаських Тишків);
- на Слов’янському напрямку (поблизу Слов’янська, Великої Комишувахи, Долини, Краснопілля, Дмитрівки та Довгенького);
- на Краматорському напрямку (у районах Тетянівки, Кривої Луки, Спірного, Веселого та Григорівки);
- на Бахмутському напрямку (у районах населених пунктів Бахмутське, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ та Яковлівка);
- на Авдіївському напрямку (у районах Авдіївки, Опитного, Водяного, Тоненького та Першотравневого);
- на Новопавлівському напрямку (у районах Мар’їнки, Красногорівки, Новомихайлівки, Вугледара, Солодкого, Шевченко, Золотої Ниви, Павлівки та Времівки);
- на Запорізькому напрямку (біля Новоандріївки, Малих Щербаків, Малої Токмачки, Щербаків, Білогір’я, Новополя, Вільного Поля та Шевченко);
- на Південнобузькому напрямку (уздовж усієї лінії зіткнення).
Авіація Сил оборони для підтримки дій наземних угруповань протягом минулої доби завдала ураження по майже 40 опорних пунктах та місцях скупчення живої сили й техніки РФ.
Втрати РФ на 7 вересня 2022
- особового складу ‒ близько 50 610 (+460),
- танків ‒ 2 097 (+20),
- бойових броньованих машин ‒ 4 520 (+36),
- артилерійських систем – 1 194 (+15),
- реактивних систем залпового вогню – 300 (+4),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 156,
- літаків – 237 (+1),
- гелікоптерів – 208 (+1),
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 880 (+4),
- крилатих ракет ‒ 214 (+5),
- кораблів (катерів) ‒ 15,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 320 (+15),
- спеціальної техніки ‒ 109.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 196-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.