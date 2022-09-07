Окупанти знову змінили дату проведення псевдореферендуму та обрали символічний день

Вересень, 07 в 18:33

Окупанти знову перенесли дату псевдореферендуму – тепер вони хочуть провести його 4 листопада.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– Як ми вже неодноразово казали, найбільша організаційна проблема росіян – відмінність між окупованими Донецькою, Луганською областями та частинами Харківської, Херсонської та Запорізької областей. Бачимо, сьогодні топ-російська політична мразота озвучила про єдність дати та підходу. Один день 4 листопада, – написав на своїй офіційній сторінці у Telegram радник мера.

Також він додав, що загарбники не обійшлись без символізму при виборі дати.

Зараз дивляться

– Нескладно прорахувати, що за планом, датою рішення самою Росією має бути символічне 7 листопада (день більшовицького перевороту, якщо хто забув). Таке собі відновлення СРСР. Що тут додати. Це не перша. Та точно не остання озвучена дата, – резюмує Андрющенко.

Джерело: Петро Андрющенко