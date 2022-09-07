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Факти / Україна

Путін може скористатися звітом МАГАТЕ про ЗАЕС і запустити процес, аналогічний Мінську – ISW

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Потребує перевірки
Путін може скористатися звітом МАГАТЕ про ЗАЕС і запустити процес, аналогічний Мінську – ISW
Фото: Depositphotos

Володимир Путін може спробувати скористатися звітом МАГАТЕ щодо ситуації на ЗАЕС і створити процес, аналогічний Мінським угодам.

Про це повідомили у Інституті вивчення війни ISW.

Як зазначають аналітики ISW, дещо зашифрована мова звіту МАГАТЕ відображає той факт, що Україна залишається оператором ЗАЕС та стороною, відповідальною за її безпечну експлуатацію та дотримання норм міжнародного права МАГАТЕ. МАГАТЕ не може безпосередньо взаємодіяти з Росією щодо експлуатації станції, не визнавши принаймні мовчазно, що Росія має право на консультації.

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ISW пише, що Путін може спробувати використати умови, які він створив на ЗАЕС, для створення паралельної міжнародної структури, яка б підривала суверенні права України на набагато більшу територію України, яку зараз окупують російські війська.

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Джерело: ISW

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