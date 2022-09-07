Україна отримала перевагу над РФ у кіберпросторі за підтримки партнерів – WSJ

Вересень, 07 в 8:51

З того часу, як у лютому розпочалася війна, кіберзахист України, створений за допомогою західних країн, ймовірно, послабив хакерську перевагу РФ. Це спрацювало завдяки розширенню міжнародного співробітництва у кіберпросторі між союзниками Києва. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на нинішніх та колишніх американських та європейських офіційних осіб.

У той час як боротьба за територію була запеклою, а російські обстріли зрівнювали із землею українські міста, Україна значною мірою уникнула масштабних кібератак, подібних до тих, які Москва розв’язувала раніше.

Представники західної розвідки та аналітики з безпеки кажуть, що вплив російських хакерів під час війни був обмежений цілою низкою факторів. Багато хто вказує на зусилля США щодо обміну розвідувальними даними, навчання українських фахівців з кібербезпеки, забезпечення куленепробивного мережевого захисту України та зміцнення критично важливої ​​інфраструктури проти кібератак.