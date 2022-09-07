Вересень, 07 в 13:26

Якщо Запорізька атомна електростанція не вироблятиме достатньої кількості електроенергії для України, нашій державі взимку буде дуже важко.

Про це заявив в одному з інтерв’ю секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

Коментуючи намагання РФ “заморозити” українців узимку та перешкодити постачанню електроенергії з України до Європи, він нагадав, що війна – це комплексне явище. Вона відбувається не лише на фронті, а й в інших сферах: наприклад, Росія веде енергетичну війну проти всієї Європи.

Зараз дивляться

– Що стосується нашої зими, звичайно, якщо, не дай Боже, Запорізька атомна станція не буде виробляти для нашої країни енергетику в достатній кількості, нам вкрай важко буде взимку. Ми свідомі цього процесу… І це не тільки ЗАЕС. Взагалі, що стосується зими, нам треба готуватися до неї, треба розуміти, що ворог може завдавати ударів по об’єктах критичної інфраструктури, від яких залежить дуже багато – дитячі садочки, школи, лікарні тощо, – наголосив Данілов.

Секретар РНБО висловив думку, що місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), мала б приїхати на Запорізьку АЕС одразу після її окупації військами РФ.

Данілов також зазначив, що поки російські терористи залишаються на АЕС, ситуація не буде контрольованою. Він уточнив, що міжнародна спільнота має здійснювати більш активний тиск на Москву, щоб вона вивела війська зі станції та загалом з території України.

– Ми свідомі того, що там (на ЗАЕС, – Ред.) може відбутися будь-що, тому що люди, які захопили цю станцію, не є фахівцями в атомній енергетиці. Що таке атомна енергетика, наша країна знає на власному досвіді – ми пам’ятаємо квітень 1986 року, – уточнив секретар РНБО.

Як відомо, 6 вересня МАГАТЕ оприлюднило звіт за підсумками візиту на Запорізьку АЕС. У документі наголошується, що що необхідна домовленість щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС, щоб уникнути ушкоджень. Крім того, в агентстві підтвердили наявність на станції російської військової техніки.

Варто зазначити, що 5 вересня через обстріли РФ вимкнулася остання лінія, що з’єднує Запорізьку АЕС з Україною.