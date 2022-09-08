Митниця паралізована: на кордоні з Польщею у черзі стоять 2800 фур
Волинська митниця паралізована вже третій день. Рух транспорту заблокований по обидва боки через страйк польських перевізників, які вже третій день блокують рух поблизу польського кордону.
Обидва пункти пропуску і Ягодин і Дорогуськ порожні, адже машини не можуть ні заїхати в Польщу, ані в’їхати в Україну.
Страйкарі пропускають лише декілька автомобілів за добу, рух дозволили лише пасажирським автобусам. Тим часом по обидва боки кордону вишикувалися довжелезні черги.
Нині перед пунктом пропуску Ягодин стоїть 2 800 вантажівок, черга простягнулася на понад півсотні кілометрів. І зовсім не рухається.
Торгівля з Європою фактично зупинилася, а це має негативні наслідки для нашої економіки, якій нині треба велика підтримка.
Польські ж перевізники поки на компроміс не йдуть – вимагають аби їхні вантажівки, які повертаються з України порожніми, їхали без черги, і не втрачали час.