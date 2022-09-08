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Факти / Україна

Митниця паралізована: на кордоні з Польщею у черзі стоять 2800 фур

Катерина Курбанова, журналістка Факти ICTV
Волинська митниця паралізована вже третій день

Волинська митниця паралізована вже третій день. Рух транспорту заблокований по обидва боки через страйк польських перевізників, які вже третій день блокують рух поблизу польського кордону.

Обидва пункти пропуску і Ягодин і Дорогуськ порожні, адже машини не можуть ні заїхати в Польщу, ані в’їхати в Україну.

Страйкарі пропускають лише декілька автомобілів за добу, рух дозволили лише пасажирським автобусам. Тим часом по обидва боки кордону вишикувалися довжелезні черги.

Зараз дивляться

Нині перед пунктом пропуску Ягодин стоїть 2 800 вантажівок, черга простягнулася на понад півсотні кілометрів. І зовсім не рухається.

Митниця паралізована: на кордоні з Польщею у черзі стоять 2800 фур / 5 фотографий

Торгівля з Європою фактично зупинилася, а це має негативні наслідки для нашої економіки, якій нині треба велика підтримка.

Польські ж перевізники поки на компроміс не йдуть – вимагають аби їхні вантажівки, які повертаються з України порожніми, їхали без черги, і не втрачали час.

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