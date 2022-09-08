Вересень, 08 в 15:59

Волинська митниця паралізована вже третій день. Рух транспорту заблокований по обидва боки через страйк польських перевізників, які вже третій день блокують рух поблизу польського кордону.

Обидва пункти пропуску і Ягодин і Дорогуськ порожні, адже машини не можуть ні заїхати в Польщу, ані в’їхати в Україну.

Страйкарі пропускають лише декілька автомобілів за добу, рух дозволили лише пасажирським автобусам. Тим часом по обидва боки кордону вишикувалися довжелезні черги.

Зараз дивляться

Нині перед пунктом пропуску Ягодин стоїть 2 800 вантажівок, черга простягнулася на понад півсотні кілометрів. І зовсім не рухається.

Митниця паралізована: на кордоні з Польщею у черзі стоять 2800 фур / 5 фотографий

Торгівля з Європою фактично зупинилася, а це має негативні наслідки для нашої економіки, якій нині треба велика підтримка.

Польські ж перевізники поки на компроміс не йдуть – вимагають аби їхні вантажівки, які повертаються з України порожніми, їхали без черги, і не втрачали час.