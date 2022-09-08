Вересень, 08 в 0:15

Російські окупанти завдають ударів по Харкову. Один удар прийшовся по Салтівському району, другий по Холодногірському району.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

– У першому випадку – попередньо по об’єкту критично важливому для нормального життєзабезпечення міста. У Холодногірському районі – потрапляння по одному з підприємств Харкова, – повідомив він.

У Салтівському районі у місці влучення ракети сильна пожежа.

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Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Харків постійно знаходиться під обстрілами окупантів. Так, уночі та вранці 7 вересня в Харкові пролунали вибухи. Одна з ракет влучила в двоповерхову будівлю у Немишлянському району. Загорілася автомийка, що була поруч. Зазнали руйнувань кафе, крамниці, автомобілі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 197-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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