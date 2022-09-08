Вересень, 08 в 10:10

Російські окупанти зранку 8 вересня знову обстріляли Харків.

Оновлено о 10:49. Внаслідок обстрілу Індустріального району Харкова загинули двоє людей, ще п’ятеро поранені. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

– Усі профільні служби працюють на місцях влучань, – каже він.

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Оновлено о 10:33. Міський голова Харкова Ігор Терехов також повідомив, що під ворожим вогнем Індустріальний район.

Зафіксували два “прильоти”. Один в адміністративну будівлю. По другому інформація уточнюється. Також поки що немає інформації про постраждалих.

Раніше він зазначив, що росіяни завдали ударів по Немишлянському району з реактивної системи залпового вогню.

– Про постраждалих та руйнування інформація уточнюється, – додав Терехов.

Про вибух місцеві жителі повідомили близько 10:04. Після цього у місті та області одразу оголосили повітряну тривогу.

Нагадаємо, що у ніч на 8 вересня росіяни завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова. Ракета влучила в адміністративну будівлю одного з підприємств, що призвело до її повного знищення.

У Салтівському районі ворожа ракета влучила на територію виробництва.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 197-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Харківська обласна прокуратура