Росіяни обстріляли житлові райони Харкова: загинули щонайменше двоє людей
Російські окупанти зранку 8 вересня знову обстріляли Харків.
Оновлено о 10:49. Внаслідок обстрілу Індустріального району Харкова загинули двоє людей, ще п’ятеро поранені. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
– Усі профільні служби працюють на місцях влучань, – каже він.
Оновлено о 10:33. Міський голова Харкова Ігор Терехов також повідомив, що під ворожим вогнем Індустріальний район.
Зафіксували два “прильоти”. Один в адміністративну будівлю. По другому інформація уточнюється. Також поки що немає інформації про постраждалих.
Раніше він зазначив, що росіяни завдали ударів по Немишлянському району з реактивної системи залпового вогню.
– Про постраждалих та руйнування інформація уточнюється, – додав Терехов.
Про вибух місцеві жителі повідомили близько 10:04. Після цього у місті та області одразу оголосили повітряну тривогу.
Нагадаємо, що у ніч на 8 вересня росіяни завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова. Ракета влучила в адміністративну будівлю одного з підприємств, що призвело до її повного знищення.
У Салтівському районі ворожа ракета влучила на територію виробництва.
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