Вересень, 08 в 9:40

Президент України Володимир Зеленський зателефонував президенту Франції Еммануелю Макрону 24 лютого – у день повномасштабного вторгнення РФ.

У тій розмові він наголосив на важливості створити антивоєнну коаліцію. Відповідне відео оприлюднила журналістка Національного громадського радіо Елеонора Бердслі.

Воно було зроблене у кабінеті президента Франції Еммануеля Макрона 24 лютого. Ролик є фрагментом документального фільму Un Président, l’europe et la guerre (Президент, Європа і війна), який вийшов на телеканалі France 2.

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На відео президент Франції запитує у Володимира Зеленського, чи справді президент РФ Путін розпочав атаку Києва.

– Всюди. І на Київ, і на Одесу. І з Білорусі. Отже, ми воюємо всюди на нашій території. Скрізь є війська. Ми не могли цього уявити — такого не було у 2014 році, – відповів йому Зеленський.

Macron speaks to Zelensky the morning of the invasion. This is the beginning of Zelensky’s transformation from mild-mannered president to war chief. pic.twitter.com/QmShhALAL5 — Eleanor Beardsley (@ElBeardsley) September 7, 2022

Макрон після цих слів заявив, що це “тотальна війна”. Водночас Володимир Зеленський висловив думку, що якби світові лідери зателефонували Путіну, то він би їх послухав і зупинився.

– Я думаю, Еммануель, дуже важливо, щоб ви поговорили з Путіним. І дуже важливо створити антивоєнну коаліцію. Ми впевнені, що європейські лідери та Байден можуть підключитися, і вони зателефонують йому і скажуть: “Стоп”. Він зупиниться. Він вас послухає, – сказав Зеленський.

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