Президент України Володимир Зеленський зателефонував президенту Франції Еммануелю Макрону 24 лютого – у день повномасштабного вторгнення РФ.

У тій розмові він наголосив на важливості створити антивоєнну коаліцію. Відповідне відео оприлюднила журналістка Національного громадського радіо Елеонора Бердслі.

Воно було зроблене у кабінеті президента Франції Еммануеля Макрона 24 лютого. Ролик є фрагментом документального фільму Un Président, l’europe et la guerre (Президент, Європа і війна), який вийшов на телеканалі France 2.

На відео президент Франції запитує у Володимира Зеленського, чи справді президент РФ Путін розпочав атаку Києва.

Macron speaks to Zelensky the morning of the invasion. This is the beginning of Zelensky’s transformation from mild-mannered president to war chief. pic.twitter.com/QmShhALAL5

— Eleanor Beardsley (@ElBeardsley) September 7, 2022