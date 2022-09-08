Вересень, 08 в 18:34

Через тиждень після початку нового контрнаступу Збройні сили України досягають успіхів на Півдні. Україна має на меті до кінця року повернути Херсон і Херсонську область.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Минулого тижня українці провели наймасштабніші наземні наступи після безперервних атак на командні пункти, склади боєприпасів окупантів. Про це свідчать дані супутникових знімків та відео з місць.

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За словами високопоставленого американського чиновника, ЗСУ досягли певного успіху в атаках з наміром відрізати та ізолювати російські війська, дислоковані нині на захід від річки Дніпро.

За словами представника Пентагону, генерала Пета Райдера, українцям вдалося просунутися вперед та повернути під контроль України кілька сіл. Водночас Райдер сказав, що США спостерігали “деяку наступальну активність Росії поблизу Бахмута”.

За словами українських офіційних осіб, мета – повернути під свій контроль як мінімум усю територію на північ чи захід від Дніпра, і це не лише місто Херсон, а й Нову Каховку, а також канал, який постачає до Криму воду.

Водночас ЗСУ активізувалися на Сході України, щоб перешкодити армії РФ перекинути сили на південь.

Нинішній наступ на Півдні має широкомасштабний характер — простягається більш ніж на 160 км — для того, щоб завадити російським підрозділам сконцентруватися на одній точці. Крім того, почастішали диверсійні операції та напади на проросійських чиновників на окупованих територіях.

Військовий аналітик, відставний американський генерал Джеймс Маркс заявив, що Збройні сили України останні тижні мають значні тактичні успіхи на південному фронті.

– На конкретно цій території в українців дуже гарне становище саме на північ від Херсона. Вони мають можливість прориватися на схід. Українці досягають великих успіхів, щоб відкинути росіян, – заявив генерал.

Офіційні особи США визнають, що мета України щодо повернення Херсона до кінця 2022 року амбітна, але залишається досяжною, якщо ЗСУ продовжать добиватися прогресу у своїх поточних операціях.

Очікується, що нинішній український наступ затягнеться до весни, а деякі атаки призначені для підготовки поля бою на наступні кілька місяців.

Напередодні нинішнього українського контрнаступу США закликали Київ обмежити операцію як за цілями, так і за географією, щоб уникнути ув’язання на декількох фронтах.

Спочатку українці розглядали можливість ширшого контрнаступу, але в останні тижні звузили свої атаки на Півдні, на Херсонщині.