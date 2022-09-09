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Факти / Україна

Честь королеві: українські артилеристи вшанували пам’ять Єлизавети II

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Ракети в память про королеву Єлизавету II

Українські військові вшанували пам’ять покійної королеви Великої Британії Єлизаветі II на снарядах, призначених для російських військових цілей.

На знімках боєприпасів, вишикуваних у ряди, готових до запуску в напрямку загарбників Володимира Путіна, містилися повідомлення англійською та українською мовами.

  • R.I.P Королева Єлизавета ІІ, — йдеться на одному снаряді;
  • Зберігайте спокій і продовжуйте, – зазначено на іншій, що є відомим мотиваційним плакатом, створений у 1939 році під час підготовки до Другої світової війни.

На іншому фото було більше таких самих боєприпасів, але цього разу повідомлення були написані українською мовою.

Зараз дивляться

На одному снаряді написано: Честь королеві, а на іншій просто – Єлизаветі.

Ракети в память про королеву Єлизавету II

Фото: Twitter/Відбій пожизненной тривоги

Зображення опублікував у Twitter користувач, який назвався українським артилеристом десантно-штурмової бригади Києва.

— Українські артилеристи із вдячністю вшановують славетну лідерку великого народу.

Автор знімків зазначив, що це снаряди для гаубиць, отриманих Україною виключно завдяки Великій Британії.

Єлизавета II є монархом, який найдовше правив в історії Британії. Королева Британії померла у віці 96 років.

Букінгемський палац оголосив про її смерть у четвер у короткій заяві. Через смерть королеви у Британії оголошено 10-денну національну жалобу.

Фото: Twitter/Відбій пожизненной тривоги

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