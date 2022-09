Честь королеві: українські артилеристи вшанували пам’ять Єлизавети II

Українські військові вшанували пам’ять покійної королеви Великої Британії Єлизаветі II на снарядах, призначених для російських військових цілей.

На знімках боєприпасів, вишикуваних у ряди, готових до запуску в напрямку загарбників Володимира Путіна, містилися повідомлення англійською та українською мовами.

На іншому фото було більше таких самих боєприпасів, але цього разу повідомлення були написані українською мовою.

На одному снаряді написано: Честь королеві, а на іншій просто – Єлизаветі.

Зображення опублікував у Twitter користувач, який назвався українським артилеристом десантно-штурмової бригади Києва.

/ Українські артилеристи із вдячністю вшановують славетну лідерку великого народу / Ukrainian artillery men’s sincere gratitude and respect to the remarkable leader of a great nation pic.twitter.com/BGoUGCf1eF

— Відбій пожизненной тривоги (@denintern) September 9, 2022