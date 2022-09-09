Честь королеві: українські артилеристи вшанували пам’ять Єлизавети II
Українські військові вшанували пам’ять покійної королеви Великої Британії Єлизаветі II на снарядах, призначених для російських військових цілей.
На знімках боєприпасів, вишикуваних у ряди, готових до запуску в напрямку загарбників Володимира Путіна, містилися повідомлення англійською та українською мовами.
- R.I.P Королева Єлизавета ІІ, — йдеться на одному снаряді;
- Зберігайте спокій і продовжуйте, – зазначено на іншій, що є відомим мотиваційним плакатом, створений у 1939 році під час підготовки до Другої світової війни.
На іншому фото було більше таких самих боєприпасів, але цього разу повідомлення були написані українською мовою.
На одному снаряді написано: Честь королеві, а на іншій просто – Єлизаветі.
Зображення опублікував у Twitter користувач, який назвався українським артилеристом десантно-штурмової бригади Києва.
— Українські артилеристи із вдячністю вшановують славетну лідерку великого народу.
/ Українські артилеристи із вдячністю вшановують славетну лідерку великого народу / Ukrainian artillery men’s sincere gratitude and respect to the remarkable leader of a great nation pic.twitter.com/BGoUGCf1eF
— Відбій пожизненной тривоги (@denintern) September 9, 2022
Автор знімків зазначив, що це снаряди для гаубиць, отриманих Україною виключно завдяки Великій Британії.
Єлизавета II є монархом, який найдовше правив в історії Британії. Королева Британії померла у віці 96 років.
Букінгемський палац оголосив про її смерть у четвер у короткій заяві. Через смерть королеви у Британії оголошено 10-денну національну жалобу.