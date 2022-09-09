Це має бути зупинено: Гроссі закликав узгодити для ЗАЕС зону ядерної безпеки та захисту

Вересень, 09 в 19:36

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що робота Запорізької АЕС не повинна перебувати під постійною загрозою через обстріл.

– Обстріл призвів до повного відключення електрики в Енергодарі та поставив під загрозу безпечну роботу прилеглої Запорізької АЕС. Це має бути зупинено та негайно узгоджена Зона ядерної безпеки та захисту (NSSPZ). АЕС ніколи не може бути пішакою у війні, – написав він на своїй офіційній сторінці у Twitter.

Нагадаємо, що 9 вересня з’явився проєкт резолюції МАГАТЕ, яка має бути представлена наступного тижня перед зустріччю Ради спостерігачів ООН за ядерною безпекою. Він закликає Росію “негайно припинити всі дії проти і на Запорізькій АЕС, а також на решті ядерних об’єктів в Україні, щоб компетентні органи могли відновити повний контроль над усіма ядерними об’єктами на території України в рамках її міжнародно визнаних кордонів”.