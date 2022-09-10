Це провал. Директор ЦРУ оцінив результати армії Путіна на війні
Війна, яку розв’язав президент РФ Володимир Путін, показала слабкість російських Збройних сил.
Про це заявив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс на конференції з кібербезпеки у Вашингтоні.
За його словами, неможливо розглядати історію війни Путіна “як щось інше, крім провалу”.
– Мало того, що було виявлено слабкість російських Збройних сил, у результаті цього вторгнення буде завдано довгострокової шкоди російській економіці та поколінням росіян. Росія заплатить дуже високу ціну, я думаю, протягом тривалого часу, – сказав він.
Також директор ЦРУ відзначив контрнаступ українських військових на півдні та у Харкові.
– У північно-східній частині України я не став би недооцінювати можливості та мужність українців прямо зараз, – додав Бернс.
Зазначимо, що протягом останнього тижня ЗСУ відвоювали більше 1 тис. кв. км території, що практично дорівнює розміру Нью-Йорка, разом з акваторією та десятками населених пунктів.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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