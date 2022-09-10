Вересень, 09 в 22:08

Війна, яку розв’язав президент РФ Володимир Путін, показала слабкість російських Збройних сил.

Про це заявив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс на конференції з кібербезпеки у Вашингтоні.

За його словами, неможливо розглядати історію війни Путіна “як щось інше, крім провалу”.

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– Мало того, що було виявлено слабкість російських Збройних сил, у результаті цього вторгнення буде завдано довгострокової шкоди російській економіці та поколінням росіян. Росія заплатить дуже високу ціну, я думаю, протягом тривалого часу, – сказав він.

Також директор ЦРУ відзначив контрнаступ українських військових на півдні та у Харкові.

– У північно-східній частині України я не став би недооцінювати можливості та мужність українців прямо зараз, – додав Бернс.

Зазначимо, що протягом останнього тижня ЗСУ відвоювали більше 1 тис. кв. км території, що практично дорівнює розміру Нью-Йорка, разом з акваторією та десятками населених пунктів.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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