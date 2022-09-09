Вересень, 09 в 9:55

На Харківщині Збройні сили України, за підтримки місцевого населення, просунулися майже на 50 км за три дні. Вони відбили наступ противника в районах населених пунктів Уди, Костянтинівка, Вірнопілля, Плоске, Майорськ, Безіменне та Кам’янка.

Карта бойових дій в Україні на 09.09.2022

На Волинському та Поліському напрямках, на території Білорусі, розпочалися військові навчання, під час яких планується відпрацювати питання “звільнення захоплених територій”.

На Сіверському напрямку інтенсивність обстрілів з боку противника значно знизилася.

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З танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії окупанти впродовж доби гатили по військовій та цивільній інфраструктурі:

на Харківському напрямку (в районах населених пунктів Уди, Соснівка, Дуванка, Цупівка, Прудянка, Дементіївка, Великі Проходи, Питомник, Руські Тишки, Петрівка, Перемога, Байрак та Костянтинівка);

(в районах населених пунктів Уди, Соснівка, Дуванка, Цупівка, Прудянка, Дементіївка, Великі Проходи, Питомник, Руські Тишки, Петрівка, Перемога, Байрак та Костянтинівка); на Слов’янському напрямку (біля Долини, Краснопілля, Слов’янська та Микільського);

(біля Долини, Краснопілля, Слов’янська та Микільського); на Краматорському напрямку (в районах населених пунктів Богородичне, Новомиколаївка, Серебрянка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Спірне, Роздолівка та Григорівка);

(в районах населених пунктів Богородичне, Новомиколаївка, Серебрянка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Спірне, Роздолівка та Григорівка); на Бахмутському напрямку (поблизу Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Нью-Йорка та Веселого);

(поблизу Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Нью-Йорка та Веселого); на Авдіївському напрямку (в районах Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Водяного та Опитного);

(в районах Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Водяного та Опитного); на Новопавлівському напрямку (біля Мар’їнки, Парасковіївки, Новомихайлівки, Великої Новосілки, Новоукраїнки, Пречистівки та Микільського);

(біля Мар’їнки, Парасковіївки, Новомихайлівки, Великої Новосілки, Новоукраїнки, Пречистівки та Микільського); на Запорізькому напрямку (в районах населених пунктів Новопіль, Времівка, Полтавка, Залізничне, Червоне, Новоандріївка та Оріхів);

(в районах населених пунктів Новопіль, Времівка, Полтавка, Залізничне, Червоне, Новоандріївка та Оріхів); на Південнобузькому напрямку (в районах населених пунктів Архангельське, Нововознесенське, Миролюбівка, Нововоскресенське, Білогірка, Новогригорівка, Шевченкове, Любомирівка, Тернові Поди, Степова Долина, Мирне, Ольгине, Олександрівка і Таврійське).

За минулу добу авіація Сил оборони здійснила понад 20 ударів, уразивши два взводних опорних пункти, 15 районів зосередження живої сили та військової техніки, три зенітних ракетних комплекси і чотири безпілотники ворога.

У Генштабі також повідомляли, що на Херсонщині окупанти через контрнаступ українських захисників закрили селище на в’їзд і виїзд, а також прикриваються місцевим населенням як “живим щитом”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 198-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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