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Факти / Україна

Контрнаступ на Харківщині: ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Контрнаступ на Харківщині: ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів

Збройні Сили України звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області.

Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

– На цей час Збройні Сили України звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області. У частині сіл регіону тривають заходи з перевірки та убезпечення території, поступово беремо під контроль нові населені пункти – всюди повертаємо український прапор і захист для всіх наших людей, – сказав президент.

Також він зазначив, що підрозділи Національної поліції повертаються у звільнені населені пункти Харківщини.

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