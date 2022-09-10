Контрнаступ на Харківщині: ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів

Вересень, 09 в 22:22

Збройні Сили України звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області.

Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

– На цей час Збройні Сили України звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області. У частині сіл регіону тривають заходи з перевірки та убезпечення території, поступово беремо під контроль нові населені пункти – всюди повертаємо український прапор і захист для всіх наших людей, – сказав президент.

Також він зазначив, що підрозділи Національної поліції повертаються у звільнені населені пункти Харківщини.