На Харківщині зруйновано понад 2,9 тис. багатоповерхівок і 4,8 тис. приватних будинків – ОП

Вересень, 09 в 14:32

У Харківській області внаслідок постійних російських обстрілів зруйновано 2 927 багатоповерхівок і 4 850 приватних будинків.

Про це під час брифінгу повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Також він заявив, що у звільнених від російських окупантів населених пунктах Харківської області у максимально стислі терміни відновлять роботу критичної інфраструктури, мережі тепло-, електро-, газо-, водопостачання.

Зараз дивляться

– Сьгодні голова Харківської ОВА Олег Синєгубов вирушає на деокуповані території, щоб у максимально стислі терміни реалізувати оперативне відновлення критичної інфраструктури, мережі тепло-, електро-, газо-, водопостачання, – зауважив він.

Кирило Тимошенко також додав, що в межах своєї нещодавньої поїздки відвідав деокуповане селище Рогань у Харківській області, де до своїх домівок вже повернулися понад 80% мешканців.

Зараз там працюють над тим, щоб відновити критичну інфраструктуру, яка була пошкоджена російськими військовими.

Загалом, за словами Тимошенка, станом на сьогодні руйнувань зазнали:

Запорізька область – 213 багатоповерхівок, 1 601 приватний будинок;

Миколаївська область – 835 багатоповерхівок, 4 047 приватних будинків.

Нагадаємо, 8 вересня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов повідомив, що ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів на Харківщині.

За його словами, українські військові вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км.