На Харківщині зруйновано понад 2,9 тис. багатоповерхівок і 4,8 тис. приватних будинків – ОП
У Харківській області внаслідок постійних російських обстрілів зруйновано 2 927 багатоповерхівок і 4 850 приватних будинків.
Про це під час брифінгу повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Також він заявив, що у звільнених від російських окупантів населених пунктах Харківської області у максимально стислі терміни відновлять роботу критичної інфраструктури, мережі тепло-, електро-, газо-, водопостачання.
– Сьгодні голова Харківської ОВА Олег Синєгубов вирушає на деокуповані території, щоб у максимально стислі терміни реалізувати оперативне відновлення критичної інфраструктури, мережі тепло-, електро-, газо-, водопостачання, – зауважив він.
Кирило Тимошенко також додав, що в межах своєї нещодавньої поїздки відвідав деокуповане селище Рогань у Харківській області, де до своїх домівок вже повернулися понад 80% мешканців.
Зараз там працюють над тим, щоб відновити критичну інфраструктуру, яка була пошкоджена російськими військовими.
Загалом, за словами Тимошенка, станом на сьогодні руйнувань зазнали:
- Запорізька область – 213 багатоповерхівок, 1 601 приватний будинок;
- Миколаївська область – 835 багатоповерхівок, 4 047 приватних будинків.
Нагадаємо, 8 вересня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов повідомив, що ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів на Харківщині.
За його словами, українські військові вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км.