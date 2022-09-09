Нафтогаз розпочав новий арбітраж проти Газпрому

Вересень, 09 в 18:16

НАК Нафтогаз подала прохання про арбітраж проти Газпрому до Міжнародного арбітражного суду.

Як повідомила пресслужба, місцем проведення арбітражу стане Цюрих (Швейцарія).

Нафтогаз вимагає від російського Газпрому кошти за надану послугу з організації транспортування природного газу територією України, які не були ним сплачені вчасно та в повному обсязі.

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– Ми змусимо Газпром заплатити. Нафтогаз також оцінює можливість заявлення додаткових вимог. Ми використаємо наш досвід перемог над Газпромом в арбітражі, – заявив голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко.

Сума позову не розголошується.

– Оскільки транзитний контракт 2019 року був підписаний на умовах “качай або плати”, а росіяни, починаючи з травня, качають і платять менше, ніж передбачає угода, ми вимагаємо від Газпрому розрахуватися в повному обсязі. Як це визначає контракт, – додав Вітренко.