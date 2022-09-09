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Факти / Україна

Нафтогаз розпочав новий арбітраж проти Газпрому

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Нафтогаз
Фото: Depositphotos

НАК Нафтогаз подала прохання про арбітраж проти Газпрому до Міжнародного арбітражного суду.

Як повідомила пресслужба, місцем проведення арбітражу стане Цюрих (Швейцарія).

Нафтогаз вимагає від російського Газпрому кошти за надану послугу з організації транспортування природного газу територією України, які не були ним сплачені вчасно та в повному обсязі.

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– Ми змусимо Газпром заплатити. Нафтогаз також оцінює можливість заявлення додаткових вимог. Ми використаємо наш досвід перемог над Газпромом в арбітражі, – заявив голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко.

Сума позову не розголошується.

– Оскільки транзитний контракт 2019 року був підписаний на умовах “качай або плати”, а росіяни, починаючи з травня, качають і платять менше, ніж передбачає угода, ми вимагаємо від Газпрому розрахуватися в повному обсязі. Як це визначає контракт, – додав Вітренко.

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