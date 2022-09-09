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Факти / Україна

Найбільші на Харківському та Донецькому напрямках: втрати РФ в Україні

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Найбільші на Харківському та Донецькому напрямках: втрати РФ в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували близько 51 900 російських окупантів.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, за минулу добу українські військові знищили ще 650 військових РФ, 10 танків, 18 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем, збили один гелікоптер і чотири безпілотники.

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України:

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  • танки ‒ 2 122 (+10);
  • бойові броньовані машини ‒ 4 575 (+18);
  • артилерійські системи – 1 237 (+11);
  • РСЗВ – 306 (+1);
  • засоби ППО ‒ 159;
  • літаки – 239;
  • гелікоптери – 211 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 888 (+4);
  • крилаті ракети ‒ 214;
  • кораблі /катери ‒ 15;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 3 399 (+55);
  • спеціальна техніка ‒ 114 (+4).

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Харківському та Донецькому напрямках.

Детальніше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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