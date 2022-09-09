Найбільші на Харківському та Донецькому напрямках: втрати РФ в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували близько 51 900 російських окупантів.
Як повідомили у Генштабі ЗСУ, за минулу добу українські військові знищили ще 650 військових РФ, 10 танків, 18 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем, збили один гелікоптер і чотири безпілотники.
Загальні бойові втрати Росії у війні проти України:
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- танки ‒ 2 122 (+10);
- бойові броньовані машини ‒ 4 575 (+18);
- артилерійські системи – 1 237 (+11);
- РСЗВ – 306 (+1);
- засоби ППО ‒ 159;
- літаки – 239;
- гелікоптери – 211 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 888 (+4);
- крилаті ракети ‒ 214;
- кораблі /катери ‒ 15;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 3 399 (+55);
- спеціальна техніка ‒ 114 (+4).
Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Харківському та Донецькому напрямках.
Детальніше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.