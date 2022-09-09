Вересень, 09 в 9:29

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували близько 51 900 російських окупантів.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, за минулу добу українські військові знищили ще 650 військових РФ, 10 танків, 18 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем, збили один гелікоптер і чотири безпілотники.

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України:

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танки ‒ 2 122 (+10);

бойові броньовані машини ‒ 4 575 (+18);

артилерійські системи – 1 237 (+11);

РСЗВ – 306 (+1);

засоби ППО ‒ 159;

літаки – 239;

гелікоптери – 211 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 888 (+4);

крилаті ракети ‒ 214;

кораблі /катери ‒ 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 3 399 (+55);

спеціальна техніка ‒ 114 (+4).

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Харківському та Донецькому напрямках.

Детальніше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.