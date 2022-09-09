Вересень, 09 в 12:31

У п’ятницю, 9 вересня, на території Київської області можуть лунати вибухи. Проте вони не пов’язані з обстрілами військ РФ.

Як поінформували в пресслужбі Київської обласної військової адміністрації, сьогодні відбувається утилізація ворожих боєприпасів та мін.

Роботи, зокрема, проводяться в Вишгородському районі. Саме тому мешканці області можуть чути звуки вибухів.

Зараз дивляться

– Сьогодні, 9 вересня, на території Димерської громади Вишгородського району заплановані роботи з утилізації ворожих мін та боєприпасів. У зв’язку з цим у громадах області, можливо, чути вибухи, – зазначається в повідомленні.

В ОВА закликали громадян не хвилюватися, зберігати спокій та довіряти інформації лише з офіційних джерел.

Як уточнили в Головному управлінні ДСНС України в Київській області, розмінування відбуватиметься в звільнених населених пунктах та на територіях Макарівської і Бучанської громад.

Зокрема, буде очищено ліс у Бучанській громаді, поблизу сіл Мироцьке і Блиставиця, а в Макарівській громаді – сільськогосподарські угіддя. Крім того, розмінування відбудеться на землях Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Також відбудеться очищення від вибухонебезпечних предметів полів, доріг, водних об’єктів у регіоні. Розмінування відбуватиметься в Немішаївській територіальній громаді, в районі Гостомеля, Ірпеня, Ворзеля тощо.

Напередодні підрозділи ДСНС обстежили понад 71 га території на Київщині та знешкодили 365 вибухонебезпечних предметів.

У серпні стало відомо, що США виділять $89 млн допомоги Україні для розмінування територій.

Крім того, Євросоюз у рамках нової місії може запропонувати Збройним силам України підготовку фахівців з розмінування.

Джерело: Київська ОВА, ГУ ДСНС України у Київській області