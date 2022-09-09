Окупанти вже тиждень не пропускають гуманітарні вантажі в Енергодар – мер
Енергодар на межі гуманітарної катастрофи через неможливість завезти ліки та продукти. Жителів закликають евакуюватися, оскільки окупанти, які захопили місто і ЗАЕС, продовжують обстрілювати мирне населення та саму станцію.
Про ситуацію в місті в ефірі телемарафону розповів мер Енергодара Дмитро Орлов.
– Окупанти вже тиждень не пропускають гуманітарні вантажі. Тобто ситуація вкрай складна. Посилюється вона постійними обстрілами. Люди максимально намагаються виїхати на підконтрольну Україні територію, – розповів він.
За його словами, приблизно половина населення міста виїхала до Запоріжжя. За день евакуюються до тисячі енергодарців.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 198-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Дмитро Орлов