Окупанти вже тиждень не пропускають гуманітарні вантажі в Енергодар – мер

Вересень, 09 в 18:21

Енергодар на межі гуманітарної катастрофи через неможливість завезти ліки та продукти. Жителів закликають евакуюватися, оскільки окупанти, які захопили місто і ЗАЕС, продовжують обстрілювати мирне населення та саму станцію.

Про ситуацію в місті в ефірі телемарафону розповів мер Енергодара Дмитро Орлов.

– Окупанти вже тиждень не пропускають гуманітарні вантажі. Тобто ситуація вкрай складна. Посилюється вона постійними обстрілами. Люди максимально намагаються виїхати на підконтрольну Україні територію, – розповів він.

За його словами, приблизно половина населення міста виїхала до Запоріжжя. За день евакуюються до тисячі енергодарців.

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Фото: Дмитро Орлов