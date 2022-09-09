Вересень, 09 в 9:10

Українські захисники вже досягли значних успіхів та продовжують контрнаступ на Харківському напрямку, де звільнено 20 населених пунктів.

Упродовж наступних 72 годин ЗСУ можуть звільнити ще й Куп’янськ, який є важливим логістичним вузлом окупантів. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Вони припускають, що наші війська, ймовірно, просунулися до позицій у радіусі 15 км від Куп’янська.

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– Українські сили в контрнаступі в Харківській області 8 вересня просунулися на 20 км від основного тилового вузла Росії в Куп’янську. Вони, ймовірно, захоплять Куп’янськ протягом наступних 72 годин, серйозно погіршивши, але не повністю розірвавши російські наземні лінії зв’язку з Ізюмом, – зазначили в ISW.

Експерти додали, що відносно велика швидкість просування українських сил і їхня близькість до Куп’янська викликають паніку в російських тилах.

Крім того, геолокаційні кадри свідчать про те, що українські сили відвоювали Борщівку та Іванівку вздовж шосе E40.

Аналітики кажуть, що ЗСУ, ймовірно, звільнили Шевченкове або обійшли населений пункт і просунулися в напрямку Грушівки, враховуючи геолокаційні кадри у Борівському (20 км на південний захід від Куп’янська) та повідомлення Росії про бої поблизу Грушівки.

Нагадаємо, що ЗСУ на Харківщині просунулися майже на 50 км за три дні. Вони успішно відбили наступ противника в районах населених пунктів Уди, Костянтинівка, Вірнопілля, Плоске, Майорськ, Безіменне та Кам’янка.

Джерело:ISW