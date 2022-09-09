Вересень, 09 в 8:41

Росія ніяк не відповідає на “бавовну” в Криму, оскільки для цього потрібно визнати, що все це відбувається через Україну.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов. Він пояснив, що таке визнання може означати поразку для президента РФ Володимира Путіна.

— Він же казав, що Крим — це “святиня”, це скрєпи. Хіба може Україна обстрілювати “святиню”? Російське суспільство такого зізнання не зрозуміє. Це виходить, що Путін офіційно визнав би, що не може захистити “святиню”? Для Путіна це буде політичною катастрофою, — додав експерт.

Також Олег Жданов пояснив, чи замовчуватимуть в Росії факт, коли Україна піде звільняти Крим.

Зараз дивляться

— Щиро кажучи, не знаю. Річ у тім, що Путін загнав себе в глухий кут, оскільки сьогодні в Росії править не він, а ідеологія, яку він творив 20 років. Путін навіть мобілізацію у своїй країні оголосити не може, тому що російське суспільство вважає російську армію найсильнішою у світі, — наголосив він.

За словами Жданова, в Росії не знають, як пояснити суспільству, що потрібно йти у військкомат. Тому Путін і не може визнати, що Україна може знищувати військові цілі у Криму.

Джерело: Факти